MÁV: lezárult az 1 éves felkészülési időszak, jön az egységes pótdíj - segítünk elkerülni!

Október 16-án lejár a több, mint egy éves felkészülési időszak az úgynevezett elővételi zónában utazók számára. Ez azt jelenti, hogy mostantól a helyszíni bírság összege megegyezik a csekkes büntetés mértékével. Mutatjuk mennyi lesz mostantól a pótdíj és azt is, milyen egyszerű ezt megúszni!

Mától egységes lesz a pótdíj összege a jegyelővételi zónában Fotó: Kisalföld

Mostantól egységes lesz a pótdíj összege

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában. Eddig azonban ha valaki a jegyellenőrzéskor kifizette a pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg. Október 16-tól azonban mindegy, hogy a helyszínen vagy utólag fizet-e a bliccelő, ugyanannyit kell fizetnie.

Mennyi most a pótdíj összege?

A budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan mostantól a MÁV-csoportnál is egységesen 25.000 forint a pótdíj összege, 30 napon belüli befizetés esetén. Azon túl már 50.000 Ft. Akinek van bérlete, de otthon hagyta és pótdíjat kellene fizetnie, az 2600 forintért utólagosan is bemutathatja az érvényes bérletét.

Szerencsére könnyen elkerülhető a bírság

A vonatjegyek manapság már könnyen és olcsón megvásárolhatók például Budapest valamennyi állomásán és megállóhelyén, illetve az elővárosi vonalak jelentős részén a nap 24 órájában elérhető pénztárakból vagy automatákból. Még ennél is egyszerűbb a dolga annak, aki online vásárolja meg a jegyét, ország vagy vármegyebérletét, például a MÁV és MÁV+ applikációban, vagy a jegy.mav.hu weboldalon-írja a MÁV. A MÁV+ appal utazók ráadásul sokkal könnyebben érvényesíthetik a késési biztosítást is, aminek köszönhetően 20 percet elérő késés esetén a menetjegy árának fele visszajár!