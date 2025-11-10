Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Brutális vonatbaleset a szomszédban: 800 utassal a fedélzeten csapódott egymásba két szerelvény

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 11:25
Súlyos baleset történt Bazin közelében. Tucatnyian kerültek kórházba.

Alighanem emberi mulasztás okozta a szlovákiai vonatbalesetet, amely vasárnap este történt Bazin (Pezinok) városának közelében. Két vonat csapódott egymásba, hátulról. A híradások szerint az egyik szerelvény a tiltó jelzést nem vette figyelembe, ez vezetett a balesethez.

Tucatnyian sérültek a szlovákiai vonatbalesetben
Tucatnyian sérültek a szlovákiai vonatbalesetben  Fotó: YouTube

Szlovákiai vonatbaleset: 800 utas, tucatnyi sérült

A két vonaton összesen nagyjából 800 utas tartózkodott, sokan közülük diákok voltak. Többeket kórházba szállítottak, tucatnyi sérültről szólnak a híradások, valamint két ember műtétre szorult – írja a Metro oldala. Szerencsére azonban halálos áldozatról nem érkezett hír. 

Az elsődleges információkkal ellentétben a két vonatszerelvény nem frontálisan ütközött.

"Az egyik vonat nem ott volt, ahol lennie kellett volna. Nem akarok találgatni a vizsgálat lezárulta előtt, de egyértelműen pirosban haladt át, kihagyva egy megállót" - magyarázta a szlovák vasúttársaság (ZSSK) vezetője, Ivan Bednarok, hozzátéve: az egyik vonat nagyjából 100 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott a másikba.

 

