Most érkezett: sikeresen hazatért az űrmisszió legénysége

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 13:05
Sencsou-20Sencsou-21űrállomás
Az űrhajójuk pénteken sikeresen földet ért. Az űrmisszió hazatérését korábban űrszeméttel való ütközés miatt elhalasztották.
Sikeresen földet ért pénteken a Sencsou-20 legénység visszatérő űrhajója, miután korábban űrszeméttel ütközés miatt elhalasztották a hazatérést - jelentette a kínai állami média.

űrhajó
Sikeresen hazatért a kínai  űrmisszió legénysége / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Sikeresen földet ért a kínai űrmisszió űrhajója

A jelentés szerint a Sencsou-20 személyzete helyi idő szerint péntek délelőtt 11 óra után vált le a Tienkung (Mennyei Palota) nevű űrállomásról, majd délután 16 óra 40 perckor ért földet az észak-kínai Belső-Mongóliában található Tungfeng leszállóhelyen.

A legénység az őket váltó Sencsou-21 űrhajósainak visszatérő űrhajójával tért vissza, miután a másik jármű egyik ablakán apró repedéseket találtak, melyeket a kínai hírügynökség (CMSA) közlése szerint feltételezhetőn mikroméretű űrszemét ütközése okozott. Múlt szerdán elhalasztották a visszatérést az ütközés pontos elemzése érdekében.

 

A kilenc nap késéssel visszatérő űrhajósok - Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie - hat hónapos küldetésüket teljesítették, a várakozás alatt az újonnan érkezett személyzettel együtt tovább dolgoztak az űrállomáson

 - közölték.

A három tajkonautát az új Sencsou-21 misszió váltotta, aminek vezetője Csang Lu ezredes, társai Vu Fej repülési mérnök, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista. A mostani küldetés részeként négy egeret is feljuttattak az állomásra, hogy többek közt a súlytalanság kisemlősökre gyakorolt hatásait vizsgálják - írja az MTI.

 

