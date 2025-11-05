Nagy a baj: el kellett halasztani az asztronauták hazatérését

Három kínai asztronauta Földre való visszatérését határozatlan időre elhalasztották, miután az űrhajójukat feltehetően eltalálta egy apró űrszemétdarab.

A hatóságok jelenleg vizsgálják, mikor térhet vissza az űrállomáson rekedt három asztronauta. (Képünk illusztráció) Fotó: Supamotionstock.com / Shutterstock

Űrszemét találat miatt nem térhet vissza a három asztronauta

A Sencsou-20 küldetés három űrhajósa áprilisban indult el a Tienkung űrállomásra, és eredetileg szerdán tértek volna vissza a hat hónapos misszió végén. Helyetteseik, a Sencsou-21 legénysége, már a hétvégén megérkezett az állomásra.

A Sencsou-20 személyszállító űrhajót feltehetően eltalálta egy kis méretű orbitális törmelékdarab, és jelenleg folyamatban van a becsapódás, valamint az ezzel járó kockázatok értékelése

- közölte a Sencsou-program egy nyilatkozatban.

Az űrhajósok egészségének és biztonságának védelme, valamint a küldetés sikeres befejezése érdekében úgy döntöttünk, hogy a Sencsou-20 eredetileg november 5-re tervezett visszatérését elhalasztják

- tették hozzá.

A hatóságok nem közölték, mikor történhetett az incidens, és a hét elején még nem jeleztek semmilyen problémát.

Egy népszerű űrkutatási és tudományos kommunikátor, Yu Jun a közösségi média oldalán magyarázta el, hogy ha az értékelések túl magas kockázatot állapítanak meg a visszatéréshez, a hatóságok aktiválhatják a B-tervet, vagyis bevethetnek egy Földön várakozó tartalék űrhajót, ami ebben az esetben a Sencsou-22 lehet, ami már készenléti állapotban van - írta a The Guardian.