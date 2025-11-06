Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Tragédia Csepelen, rejtélyes módon elhunyt egy idős házaspár

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 20:50
Az elsődleges jelek mérgezés miatti halálesetre utalnak.
Felfoghatatlan tragédia történt Csepelen, miután egy 70 év körüli házaspár hirtelen, rejtélyes módon, egyszerre életüket vesztették. A házasok annak a társasháznak az udvarában hunytak el ahová a lakók közösen rovarirtót hívtak. Mindegyük, az idős áldozatokat kivéve az udvaron várta, hogy végezzen az irtók. Próbálták elérni a tetőtérben lakó párost, de nem érték őket el, ezért felhívták a lakás tulaját. Ő támogatta végül ki őket szinte eszméletlen állapotban a friss levegőre, ahol azonban már nem lehetett segíteni rajuk. A környékbeliek mérgezés miatti halálra gyanakodnak. 

Tragédia Csepelen, toxikológiai vizsgálat indul

Ahogy megláttuk őket, szinte eszméletlenek voltak. Mind a két fél, aki meghalt, olyan állapotban volt, hogy nem lehetett mit kezdeni velük

 - nyilatkozta a Tényeknek az egyik társasházi szomszéd hozzátéve, a lakók furcsának találják, hogy a házasok egyszerre hunytak el.

A helyszínre a tragédiát követően rendőrök, tűzoltók és mentők érkeztek. A katasztrófavédelem munkatársai egy mobillabort is felhúztak. Ebből tudták meg a környékbeliek, valaki elhunyt. A rendőrség az eset miatt toxikológiai vizsgálat indult, melyből első sorban arra próbálnak rájönni, hogy a rovarirtó egyszerre végezte-e a társasházban a bogárírtást, vagy lakásonként haladt. Arra próbálnak ugyanis rájönni, lehetett-e esély rá, hogy az irtószer munka közben felszállhatott-e az idősek tetőtéri lakásába. 


 

 

