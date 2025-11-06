„Megköszönnénk az ukránoknak, ha lezuhanna a gép” — A tiszások a Redditen azt írták, bárcsak lezuhanna Orbán Viktor repülőgépe!

Magyar Péter „szeretetországa” ismét tombol: a Tiszás nevű Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkant a Ripost. A felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le — sőt ukrán szabotázsban reménykednek.

„Megköszönnék az ukránoknak, ha lezuhanna a gép.”

A kommentek szó szerint sokkolóak.

"Köszi, ukránok!" — Halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek „Megköszönnék az ukránoknak, ha lezuhanna a gép.”

„Egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól.”

„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben.”

„Nagy kérés lenne most egy zuhanórepülés?”

A Tisza Szeretetországa megint bemutatkozott

Többen konkrétan ukrán beavatkozásban reménykednek, hogy „valami történjen” a járattal — mintha az emberéletek csupán politikai eszközök lennének.

Zuhanást vizionáltak, repülőt rajzoltak a földbe

Volt, aki grafikusan is megjelenítette a vágyott tragédiát: zuhanó repülőt rajzoltak a kommentben, mintha ez vicc lenne. Egy felhasználó azt írta: „Véletlen egybeesés, hogy pont akkor billent meg a gép, amikor Amerikába tartottak.” Másik kommentelő csak tömören: „Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj.”

"Polónium?" — mérgezési ötletek is felmerültek

A kommentáradatban megjelentek a még durvább ötletek is: egyesek mérgezést javasoltak.

„Most tegyek bele polónium izotópot, vagy ne?” — írta az egyikük, " De jó lenne, ha. a steward mérgezné meg az utasokat!"

— írta az egyikük, " De jó lenne, ha. Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.”

A posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az szerinte éppen kapóra jönne.

A stílus mindent elárul róluk

Áradtak a gyűlölködő bejegyzések: