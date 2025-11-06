Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rendkívüli a készültség: késeléses támadás történt a főiskolán, fegyveres rendőrök zárták le a kampuszt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 18:20
kampuszfőiskolarendőrség
Fegyveres rendőrök lepték el egy főiskola területét, miután egy diák megsérült egy támadás során – az iskola zárlat alá került.
Egy embert őrizetbe vettek a csütörtök délutáni, Berkshire megyében található Reading College-ban történt támadással kapcsolatban.

Az áldozatot súlyos támadás után sürgősen kórházba szállították a Kings Roadon, miközben a rendőrök továbbra is a helyszínen tartózkodnak. A lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el a főiskola területét. A közösségi médiában megjelent képeken jelentős rendőri jelenlét látható a környéken, és egy helikoptert is észleltek, amint a főiskola felett köröz.

A Thames Valley-i rendőrség megerősítette, hogy egy fiút látnak el sérülései miatt, amelyek egy támadás következtében keletkeztek.

A rendőrség szóvivője a következőket mondta: 

Megerősíthetjük, hogy a rendőrök őrizetbe vettek egy személyt az esettel kapcsolatban. Tudomásunk van egy sérüléssel járó támadásról a readingi Kings Roadon. Egy fiú megsérült, és orvosi ellátásban részesül. Az áldozat nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban kezelik. A kutatási tevékenység továbbra is folyamatban van, fegyveres rendőrök bevonásával, és továbbra is erőteljes rendőri jelenlét tapasztalható a helyszínen. Azt tanácsoljuk a lakosságnak, hogy ebben az időszakban kerüljék el a területet, amíg a rendőrök gyorsan intézkednek a helyzet megoldása érdekében. Tájékoztatást fogunk adni, amint erre lehetőségünk nyílik

- írja a The Sun

 

