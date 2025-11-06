A Házasság első látásra sztárja kitálalt a feleségéről: "Nem a teljes valóságot mutatta a kameráknak"

A Házasság első látásra 2025-ös évadának rangidős párja, Fűzfa Rita és Varga Sanya számára nem zajlik épp zökkenőmentesen a műsor. Mindkét félnek megvannak a maga sérelmei, de a nézők és a szereplők közül is a legtöbben a feleség pártját fogják. Sanya most úgy döntött, nem tartja tovább magában a véleményét, és elmondja, szerinte miért romlott el minden már az elején.

A Házasság első látásra Varga Sanya életét is jelentősen felforgatta, és bár nem olvas kommenteket, tudja, hogy nem éppen népszerű (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Sanya számára eddig leginkább egy érzelmi hullámvasúthoz hasonlítható, hiszen már az esküvőn sem volt elragadtatva a feleségétől, ami sorozatos vitákat generált közöttük. A férfi úgy érzi, addig jutottak, hogy Rita direkt próbálja őt rossz színben feltüntetni.



Úgy gondolom, hogy Rita nem a teljes valóságot mutatta a kamerának, a stábnak, sőt még a többieknek sem. Ha valamit előadott, akkor mindig más szavakat használt, kiforgatta azt, amit mondtam, és mindent támadásként fogott fel, ami miatt sajnáltathatta magát. Ráadásul állandóan azt hajtogatta nekem, hogy ha megnéztem volna a műsor korábbi évadait, akkor tudnám, hogy itt hogy kell viselkedni. Én viszont úgy gondolom, hogy nem akarok valahogy viselkedni azért, mert az az elvárás, hanem magamat akarom adni végig

– kezdte a Borsnak.

A Házasság első látásra sztárját felesége kora miatt is kikezdték

Sanya azzal kapcsolatban is rengeteg beszólást kapott, hogy nem volt megelégedve Rita korával. Pedig valójában ez is csak egy félreértés volt.

„Amikor elmondtam Ritának, hogy nekem ő nem tetszik, és nem ilyenre számítottam, szóba került az is, hogy 40 pluszos nőre vágytam, amit ő teljesen kiforgatott. Részemről ez nem azt jelentette, amit ő hangoztatott, hogy 20 évvel fiatalabb feleséget szeretnék, hanem azt, hogy 40 felett jöhetnek szóba, de ebben ugyanúgy benne van az 55 is. Tehát abszolút nem Rita korával volt gondom, ő csak egyszerűen nem az esetem” – magyarázta.

A Házasság első látásra 3. évadának egyik legmegosztóbb szereplője kétségtelenül Sanya lett, amiben szerinte feleségének is jócskán benne van a keze (Fotó: TV2)

Rita és Sanya nászútja rosszul sült el

A nehéz kezdés után pedig jött az igazán mély víz, a nászút, ahol a kétgyermekes édesanya végleg elvágta magát.



Nem zárkóztam el tőle, viszont a viselkedése és a stílusa elvette a kedvem attól, hogy megismerjem. Azt hiszem, az volt a legnagyobb töréspont, ahogy a nászúton beszélt velem. Elhangzott az az ominózus mondat, hogy ’én tegnap vettem neked egy fagyit, mi lenne, ha ma te hívnál meg engem egy pizzaszeletre’, és erre úgy reagált, hogy fillérb*szónak nevezett. És onnantól kezdve én tényleg nem tudtam őt se társként, se barátként komolyan venni, attól fogva egyáltalán nem volt érdekes a számomra, és nem is kívántam se megismerni őt, se a rokonságát, sőt, még barátkozni sem akartam vele

– vallotta be őszintén.