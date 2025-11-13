Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Kemény döntés, Kós Hubert és Milák Kristóf kimaradt a magyar úszóválogatottból

Milák Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 06:47
úszásKós Hubert
Rövidpályás úszó Európa-bajnokságot rendeznek a lengyelországi Lublinban december 2 és 6 között. Két magyar olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf nem vesz részt a viadalon.
HWK
A szerző cikkei

Sós Csaba szövetségi kapitány 22 úszót nevezett a decemberi rövidpályás úszó Európa-bajnokságra. Kós Hubert és Milák Kristóf nem került be a magyar válogatott keretébe.

Kós Hubert és Milák Kristóf is aranyérmet nyert a párizsi olimpián
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kós Hubert az edzője miatt nem indul

Az idei világkupa-sorozat összetett győztese, Kós Hubert amerikai edzője miatt nem indul. Tudniillik Bob Bowman úgy döntött, hogy tanítványa nem vehet részt a kontinensviadalon. A szakember inkább a jövő év elején, az NCAA-döntőben szeretné látni a magyar úszót, a texasi egyetem ugyanis szeretné megvédeni a bajnoki címét - írja az Origo. A magyar válogatottból Milák Kristóf sem lesz ott a lengyelországi rövidpályás versenyen. Az olimpiai aranyérmes klasszis a hírek szerint egyelőre csak szárazföldi edzéseket végez, a rövidpályás országos bajnokságot is kihagyta.

Katinka a legeredményesebb

Hosszú Katinka és Cseh László a rövidpályás Eb-k történetének legeredményesebb versenyzői: Hosszúnak 20 arany, 4 ezüst és 2 bronz, Csehnek 19 arany, 3-3 ezüst és bronz érme van. Magyarország eddig 68 arany-, 42 ezüst- és 34 bronzérmet szerzett a rövidpályás Eb történetében.

