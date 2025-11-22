Érkező havazás: ilyen időjárás várható a hétvégére

Lassan búcsút inthetünk az ősznek, ugyanis az érkező havazás meghozza a tél első valódi jelét is.

Ideje felkészülni az érkező havazásra, fehérbe borulhat a város hétvégén (fotó: Köpönyeg.hu)

Az ország ezen területeit érinti az érkező havazás

A hétvégét 0 fok körüli minimum-hőmérséklettel kezdjük, amely napközben ugyan elérheti a 2 fokot, de a borult égből érkező csapadék helyenként hó formájában hullhat. A délután átmeneti felhőcsökkenése ellenére a Dunántúlon akár néhány centiméter hó is eshet, és az erős északi szél sem fog minket kímélni.

Vasárnap a Tiszántúlon fordulhat elő enyhe havazás, máshol azonban nyugat felől csökken a felhőzet, és akár a nap is kisüthet. A hőmérséklet ennek ellenére továbbra is télies marad, mindössze 1 fok körül alakul.

A jövő hetet teljes borultsággal kezdjük: hétfőn végig felhők takarják az eget, és délután több helyen is esőre számíthatunk. Az Északi-középhegységben fokozott óvatosság ajánlott, mert havazás és ónos eső is előfordulhat. A hőmérséklet változatosan, –1 és +9 fok között ingadozik majd.

Kedden kiadós esőre ébredünk, amely napközben fokozatosan alábbhagy. A hőmérséklet ekkor már jóval enyhébb lehet, helyenként akár a 11 fokot is elérheti - jelenti a Köpönyeg.