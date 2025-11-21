Autósok, vigyázat: heves havazás miatt életveszélyessé válhatnak az utak

A Bakonyban leesett az első hó, és már most érezhetően megnehezíti a közlekedést. A hatóságok szerint a heves havazás miatt akár életveszélyessé is válhat a 82-es út szombat reggelre.

A heves havazás reggelre megéníthatja a közlekedést

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

A Veol egyik olvasója videót küldött a helyszínről: Győrből Veszprém felé tartva friss havat látott az út mellett. Ez nem a hajnalban hullott hó volt, az ugyanis már elolvadt, tehát újabb, frissen hullott hótakaró borítja a környéket.

A Bakonyban a váratlan téli időjárás több helyen is veszélyt okozhat. A havas eső és a folyamatos havazás miatt csak lassan haladt a forgalom a 82-es főúton, Csesznek térségében pedig több autóson is kifogott az időjárás.

A hó jelenleg főként az erdős, zöld területeken látható, de az utak is egyre havasabbak és nedvesebbek. Ez könnyen ráfagyhat az aszfaltra reggelre.

A hatóságok arra kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, mivel a nedvessé vált és lefagyott útszakaszok komoly balesetveszélyt jelentenek.

Videón a heves havazás első pillanatai