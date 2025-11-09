Ritka rendellenesség miatt bal kar nélkül fejlődött már a terhespocakban is a kis Ezra

Sokkot kapott az a fiatal pár, Tom Noble és Faith Richmond, amikor megtudták, hogy születendő kisfiuk elveszítette a bal kezét még az anyaméhben egy rendkívül ritka állapot, úgynevezett amniotikus szalag szindróma miatt. Ez a rendellenesség akkor alakul ki, amikor a baba a fejlődése korai szakaszában átlyukasztja a magzatburkot és ennek következtében szövetszalagok keletkeznek, amelyek körbefonhatják és elszoríthatják a magzat testrészeit. Ez pedig a kis Ezra esetében édesanyja, Faith várandósságának 15 hetes, nem meghatározó vizsgálatán derült ki azok után, hogy az előtte lévői korai ultrahangok és genetikai tesztek mindent rendben találtak.

Várandósságának 15. hetében derült ki kisfiuk rendellenessége / Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Ezra ritka rendellenességtől szenvedett

Hatalmas sokk volt, mintha kiléptem volna a saját testemből

- emlékezett vissza a diagnózisra a 33 éves Faith, aki a kórmegállapítást követően hetente járt ultrahangra, mivel az orvosoknak folyamatosan figyelemmel kellett követniük Ezra szalagjainak mozgását és a további károk megelőzését.

Az egyik héten azt mondták, minden rendben, a következő hétvégén meg arra készültünk, hogy bármi megtörténhet. A várakozás borzalmas volt

- közölte Ezra édesapja, Tom is hozzátéve, gyermekükről a 28. hét környékén derült ki, hogy életkilátásai sokkal jobbak. Az igazi aggodalom azonban csak ezt követően jött: a szalagok ugyanis a baba lábai és arca közé tekeredtek és egy ponton a 30. hétben majdnem koraszülést okoztak.

Szerencsénkre aktív baba volt. Mielőtt az orvosok döntöttek volna, sikerült kiszabadítania magát

- árulta el Tom azok után, hogy Ezra végül a 37. hétben, 2025 áprilisában egészségesen világra jött:

Hatalmas megkönnyebbülés volt. Boldog, egészséges baba született. Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna. Volt egy kis sárgasága, de az inkubátor után minden rendben lett. Rendszeresen ellenőrzik a karját és a hátizmait, mert két laza csontja van a könyöke közelében, de eddig minden vizsgálat jó eredményt hozott. Tudjuk, hogy meg fogja találni a saját útját.

Ezra jelenleg protézisre vár, de édesanyja szerint csöppségük boldogságát semmi nem állíthatja meg. Egy dologtól félnek csak majd: a gyerekek gonoszságától – írja a Mirror.

A gyerekek tudnak gonoszak lenni és akkor már nem leszünk ott, hogy megvédjük. Csak remélem, megtanítjuk neki, hogyan álljon ki magáért. Ki tudja, talán addigra ő lesz a menő srác a robotkarral!