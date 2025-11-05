"Ő a mi Supermanünk": súlyos betegséggel diagnosztizálták a tinit, már második szervátültetésére vár

Súlyos betegséggel diagnosztizálták azt a 17 éves Ashton Grahamet, akiről az egész családja azt hitte, hogy a tini valamilyen gyomorrontással küzd, miután érettségije időpontja körül folyton úgy érezte, hogy olyan rosszul van, hogy hánytatnia kell magát. Ez már furcsa volt édesanyjának, miután fia soha nem volt hányós típus. Egy vérvétel végül kimutatta, megemelkedtek a májfunkciós értékek. Ezt követően azonnal a sürgősségire vitték, hogy ultrahanggal kizárják a rákos és az epeúti daganatokat és ez meg is történt. Ezek után májkezelésre írták elő, azonban kiderült, szerve olyan kóros állapotban van, hogy transzplantációra van szükség.

Súlyos betegséggel diagnosztizálták a tinit. Fotó: GoFundMe

Ashtont még 2024 októberében diagnosztizálták idiopátiás akut májelégtelenséggel, azonban orvosainak köszönhetően még ebben a hónapban találtak számára egy olyan donort, aki megfelelt a tininek, így megmentették az életét, habár a súlyosan legyengült immunrendszerű Ashton újabb komplikációkkal szembesült a műtétet követően, miután többféle fertőzést is elkapott. Édesanyja, Kimbley így mesélt a történtekről:

Nagyon beteg lett, mivel immunhiányos. Tüdőgyulladást, vérfertőzéseket és epeúti fertőzéseket kap folyton. Gyakorlatilag bármi visszaviszi a kórházba. Szinte ágyhoz kötött, teljesen, ez pedig súlyosan megviseli őt lelkileg. Nem akar találkozni senkivel, mert borzasztóan érzi magát. 15 kg-ot fogyott. De minden ellenére... ő ez igazi harcos, a mi Supermanünk

- közölte Kimbley hozzátéve, fiának újabb transzplantációra lesz majd szüksége.

Továbbra sem épült még fel betegségéből

Bár a jelenlegi donor szerv megmentette az életét, nem teszi lehetővé, hogy visszakapja korábbi, aktív életét.

Ez a nagyműtét azonban újabb komoly költséggel jár majd a családnak, ahogy a jelenlegi és további kórházi kezelések is, ami miatt adománygyűjtésbe kezdtek. A tini története pedig annyira meghatotta az embereket, hogy immáron közel 20 millió forint, majdnem 90 ezer ausztrál dollár gyűlt össze, írja a Mirror.