Elsápadt az orvos és olyat mondott, amire a terhes anyuka sosem számított

Hanah Merton az anyuka, akinek most már több mint 600 ezer TikTok-követője van. „Ötösmama” néven ismert, miután 2020 óta dokumentálja az ötös ikrekkel való útját.

Az orvos olyat mondott, amire az anyuka sosem számított Fotó: Unsplash.com

Merton, aki férjével két évig próbált teherbe esni, még mindig emlékszik az orvos reakciójára, amikor az ötödik heti ultrahangvizsgálaton kiderült, hogy ötös ikreket vár. Az orvos arca teljesen elsápadt, majd elhúzta a széket, és elmondta, hogy öt gyermeket számolt meg. Merton a döbbenettől fel sem tudta fogni, mi történt, de a későbbi ultrahangvizsgálatokon már öt erős szívverést hallottak.

Istenbe kellett vetnünk a bizalmunkat. Tovább akartunk lépni a terhességgel. Mind az öt gyermekünket akartuk.

Merton 18 évesen ment férjhez, és mindig is tudták, hogy szeretnének gyermeket, de két év próbálkozás után sem sikerült. Az anyukánál policisztás ovárium szindrómát diagnosztizáltak, ezért gyógyszert írtak fel neki a termékenység elősegítése érdekében. Nem sokkal ezután teherbe is esett.

Az ötös ikrekkel való terhessége nem volt könnyű. 23 héttel később a méhnyaka elvékonyodott, ezért kórházba szállították. Bár ott beindult a szülés, azt sikeresen leállították, és hazaküldték. Egy héttel később azonban már nem tudtak semmit tenni, a koraszülés beindult.

Több tucat orvos gyűlt a nő köré, és segítettek világra hozni a gyermekeket. A koraszülés miatt mindegyikük lélegeztetőcsövet kapott, majd gyermekkórházba szállították őket, ahol az intenzív osztályra kerültek. Tragikus módon az egyik gyermeküket három nappal a születése után agyvérzés miatt elveszítették.

Nem tudtunk igazán rendesen gyászolni. Bármennyire is szerettünk volna hazamenni, és egy hétig ki sem kelni az ágyból, nem volt más választásunk. Minden nap be kellett mennünk a kórházba a többi gyerekünkhöz.

Merton gyermekei számos egészségügyi problémával küzdöttek. Egyik lányánál a fej ultrahangvizsgálata után agyvérzést diagnosztizáltak, ami agyi bénulást okozott. Egyik fiánál pedig légzési nehézségek jelentkeztek a koraszülött intenzív osztályon, így tracheostomiás csövet kellett a nyakába helyezni.