„Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni!” – Orbán Viktor videóval üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak

Ahogy arról a Bors beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánban Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn.

A tét pedig óriási, hiszen a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden eldőlhet ma este, miután Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; emellett pedig, ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet.

Ezért Orbán Viktor sem hagyja ki a mai meccset, korábban már megosztotta a közösségi oldalán, ahogy arra buzdít, hogy szurkoljunk a magyar csapatnak, most pedig egy videót is közzé tett az oldalán.

Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Hajrá, magyarok!

- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.

A videót itt meg is nézheted: