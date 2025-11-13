Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
„Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni!” – Orbán Viktor videóval üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 17:34
magyar labdarúgó–válogatottvideómeccs
Orbán Viktor közösségi oldalán üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánban Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. 

A tét pedig óriási, hiszen a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden eldőlhet ma este, miután Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; emellett pedig, ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet. 

Ezért Orbán Viktor sem hagyja ki a mai meccset, korábban már megosztotta a közösségi oldalán, ahogy arra buzdít, hogy szurkoljunk a magyar csapatnak, most pedig egy videót is közzé tett az oldalán. 

Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Hajrá, magyarok! 

- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök. 

A videót itt meg is nézheted:

 

