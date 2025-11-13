„Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni!” – Orbán Viktor videóval üzent a magyar labdarúgó-válogatottnak

Ahogy arról a Bors beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánban Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn.
A tét pedig óriási, hiszen a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden eldőlhet ma este, miután Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; emellett pedig, ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet.
Ezért Orbán Viktor sem hagyja ki a mai meccset, korábban már megosztotta a közösségi oldalán, ahogy arra buzdít, hogy szurkoljunk a magyar csapatnak, most pedig egy videót is közzé tett az oldalán.
Ma is be kell azt piszkálni, pöckölni, tuszkolni! Hajrá, magyarok!
- írta bejegyzéséhez a miniszterelnök.
A videót itt meg is nézheted:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.