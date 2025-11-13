Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
"Mindenki szurkoljon!" - Orbán Viktor már a meccsre készül

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 15:56
Örményországvilágbajnokság
Orbán Viktor már az örmény-magyar válogatott meccsre készül.

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánban Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. Nagy a tét, hiszen a magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában akár minden lényegi kérdés eldőlhet ma este, az utolsó előtti fordulóban: Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; továbbá ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet! De ha az örmény-magyar mecset a házigazda nyeri, akkor átveszi a második helyet Marco Rossi csapatától.

Orbán Viktor természetesen készül a ma esti meccsre és mindenkit arra buzdít: szurkoljon a magyar válogatottnak.

