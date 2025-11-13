Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány az örmény-magyar előtt, kevés hiányzott a verekedéshez

magyar válogatott
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 12:20
Örményországsajtótátékoztató
Óriási szervezési baki borzolta a kedélyeket Jerevánban: a hazaiak annyira rosszul kezelték a beléptetést, hogy saját szövetségi kapitányuk sem jutott be időben a stadionba. Az Örményország-Magyarország mérkőzés hivatalos sajtótájékoztatója emiatt jelentős késéssel kezdődött, és csak nagy nehezen sikerült lehűteni a felforrósodott kedélyeket.

Szinte példátlan káosz előzte meg az Örményország-Magyarország vb-selejtező szerdai sajtótájékoztatóját. A hazaiak ugyanis elképesztő hibát vétettek: egyszerűen nem engedték be a stadionba a saját szövetségi kapitányukat. Jegise Melikjan-nak így már jóval a mikrofonok elé állás előtt meg kellett vívnia egy nem várt, egészen abszurd „meccset”.

A hazaiak szövetségi kapitányát, Jegise Melikjant nem engedték be az Örményország-Magyarország vb-selejtező sajtótájékoztatójára
A hazaiak szövetségi kapitányát, Jegise Melikjant nem engedték be az Örményország-Magyarország vb-selejtező sajtótájékoztatójára / Fotó: Dömötör Csaba

Örményország-Magyarország: óriási balhéval kezdődik a vb-selejtező

Történt ugyanis, hogy a stadion kapujánál posztoló biztonsági őr nem ismerte fel a szakvezetőt, és akkreditáció hiányára hivatkozva nem nyitott neki kaput. Melikjan először türelmes, emberi hangnemben próbálta elmagyarázni, hogy neki bizony dolga van – sikertelenül. 

A szövetségi kapitány végül elvesztette a fejét: előbb a földhöz vágta a kávéját, majd belerúgott egy féltéglába, miközben habzó szájjal ordítozott az őrrel. Hosszú percek után érkezett csak meg a belépő, de addigra már annyira feszült volt, hogy majdnem fizikailag is nekiment előbb vitapartnerének, majd a személyzet másik tagjának. A helyzetet a többi dolgozó fékezte meg, miközben a közelben tartózkodó magyar újságírók szintén csak nagy nehézségek árán jutottak be a stadionba - írta a Mandiner.

Ezek után nem meglepő, hogy a sajtótájékoztató tíz perc késéssel kezdődött – annál inkább, hogy Melikjan addigra újra higgadt és mosolygós volt.

Az örmények szövetségi kapitánya gratulálna a magyaroknak

A budapesti mérkőzésre visszatekintve elmondta: szerinte csapata jól játszott, megvolt az esély a pontszerzésre, és csak egy klasszikus csatár hiánya miatt nem sikerült eredményesebbé válniuk. Ahogy a Ripost is megírta, az örmény kapitány gratulálni fog a magyar válogatottnak, ha elérik a pótselejtezőt érő második helyet. 

Öt kulcsjátékosom hiányzik sérülés miatt, de a csapatunk készen áll mentálisan és fizikálisan is az összecsapásra. A sok sérült lehetőséget ad kipróbálni más futballistákat, ennek pedig kifejezetten örülök, mert jó tapasztalattal szolgál majd számunkra. Azt szeretném, ha olyan hangulat lenne Jerevánban is, mint egy hónapja a Puskás Arénában volt és megnehezítenénk a magyar csapat dolgát. Ha ez nem sikerül és a portugálok is legyőzik az íreket, én leszek az első, aki gratulál majd a magyaroknak a pótselejtező eléréséhez. A nehézségek ellenére pozitívan állunk a meccshez és ha nincs is sok esélyünk, azért harcolni fogunk és nem feltartott kézzel várjuk a találkozót

- fogalmazott Melikjan.

Az F csoport állása

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont 

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu