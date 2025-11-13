Botrány az örmény-magyar előtt, kevés hiányzott a verekedéshez

Szinte példátlan káosz előzte meg az Örményország-Magyarország vb-selejtező szerdai sajtótájékoztatóját. A hazaiak ugyanis elképesztő hibát vétettek: egyszerűen nem engedték be a stadionba a saját szövetségi kapitányukat. Jegise Melikjan-nak így már jóval a mikrofonok elé állás előtt meg kellett vívnia egy nem várt, egészen abszurd „meccset”.

A hazaiak szövetségi kapitányát, Jegise Melikjant nem engedték be az Örményország-Magyarország vb-selejtező sajtótájékoztatójára / Fotó: Dömötör Csaba

Örményország-Magyarország: óriási balhéval kezdődik a vb-selejtező

Történt ugyanis, hogy a stadion kapujánál posztoló biztonsági őr nem ismerte fel a szakvezetőt, és akkreditáció hiányára hivatkozva nem nyitott neki kaput. Melikjan először türelmes, emberi hangnemben próbálta elmagyarázni, hogy neki bizony dolga van – sikertelenül.

A szövetségi kapitány végül elvesztette a fejét: előbb a földhöz vágta a kávéját, majd belerúgott egy féltéglába, miközben habzó szájjal ordítozott az őrrel. Hosszú percek után érkezett csak meg a belépő, de addigra már annyira feszült volt, hogy majdnem fizikailag is nekiment előbb vitapartnerének, majd a személyzet másik tagjának. A helyzetet a többi dolgozó fékezte meg, miközben a közelben tartózkodó magyar újságírók szintén csak nagy nehézségek árán jutottak be a stadionba - írta a Mandiner.

Ezek után nem meglepő, hogy a sajtótájékoztató tíz perc késéssel kezdődött – annál inkább, hogy Melikjan addigra újra higgadt és mosolygós volt.

Az örmények szövetségi kapitánya gratulálna a magyaroknak

A budapesti mérkőzésre visszatekintve elmondta: szerinte csapata jól játszott, megvolt az esély a pontszerzésre, és csak egy klasszikus csatár hiánya miatt nem sikerült eredményesebbé válniuk. Ahogy a Ripost is megírta, az örmény kapitány gratulálni fog a magyar válogatottnak, ha elérik a pótselejtezőt érő második helyet.

Öt kulcsjátékosom hiányzik sérülés miatt, de a csapatunk készen áll mentálisan és fizikálisan is az összecsapásra. A sok sérült lehetőséget ad kipróbálni más futballistákat, ennek pedig kifejezetten örülök, mert jó tapasztalattal szolgál majd számunkra. Azt szeretném, ha olyan hangulat lenne Jerevánban is, mint egy hónapja a Puskás Arénában volt és megnehezítenénk a magyar csapat dolgát. Ha ez nem sikerül és a portugálok is legyőzik az íreket, én leszek az első, aki gratulál majd a magyaroknak a pótselejtező eléréséhez. A nehézségek ellenére pozitívan állunk a meccshez és ha nincs is sok esélyünk, azért harcolni fogunk és nem feltartott kézzel várjuk a találkozót

- fogalmazott Melikjan.

Az F csoport állása 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 5 pont 3. Írország 4 pont 4. Örményország 3 pont