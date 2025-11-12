Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Nem nagy arccal érkeztünk" - Marco Rossi kizárólag a győzelmet fogadja el

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 16:23
Örményországmagyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön Jerevánban Örményország ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi szövetségi kapitány kizárólag a győzelemben gondolkozik.
Marco Rossi szövetségi kapitány nem kertelt az örmény-magyar vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón: kizárólag a győzelem az egyetlen elfogadható eredmény.

Marco Rossi nyilatkozik
Marco Rossi csak a győzelmet fogadja el / Fotó: TumbaszHedi

Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására. Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset

- fogalmazott Rossi.

Marco Rossi felkészült az ellenfélből

Rossi szerint megfelelően feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit. Ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát az örmény-magyar vb-selejtezőn.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Az F csoport állása

1. Portugália 10 pont

2. Magyarország 5 pont

3. Írország 4 pont

4. Örményország 3 pont 

 

