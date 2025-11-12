„Nem nagy arccal érkeztünk" - Marco Rossi kizárólag a győzelmet fogadja el

Marco Rossi szövetségi kapitány nem kertelt az örmény-magyar vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón: kizárólag a győzelem az egyetlen elfogadható eredmény.
Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására. Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset
- fogalmazott Rossi.
Rossi szerint megfelelően feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit. Ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát az örmény-magyar vb-selejtezőn.
A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata: Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.
Az F csoport állása
1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 5 pont
3. Írország 4 pont
4. Örményország 3 pont
