Megvan a nyugdíjmenetrend, erre számíthatnak az idősek a következő hónapokban

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:20
Nyugdíj-kiegészítés, nyugdíjemelés és jön a 13. és 14. havi nyugdíj is.
A novemberi nyugdíj-kiegészítés és az élelmiszer-utalvány után a következő hónapokban is jelentős támogatásokra számíthatnak az idősek. A nyugdíjemelés 2026-ban is folytatódik, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj is.

Nyugdíjas utalványt kézbesít a postás.
A postás borítékban nyújtja át a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt az idős hölgynek
Fotó: Mohai Balázs / mti

A novemberi nyugdíjjal az idősek átlagosan 47 ezer forinttal kaptak többet, mivel a kormány korábban nyugdíj-kiegészítésről döntött. Szintén az ősszel kapták meg a nyugdíjasok a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amit hideg élelmiszerre lehet felhasználni az év végéig. A decemberi nyugdíj már a nyugdíj-kiegészítés miatti emeléssel érkezik, januárban pedig újabb nyugdíjemelésre számíthatnak az idősek. 

Nyugdíj szempontjából a jövő év legfontosabb hónapja a február lesz, amikor is a normál havi juttatás mellett kézbesítik a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti részletét. A jövő évi emeléseknek köszönhetően várhatóan 250 ezer forint fölé emelkedik az átlagnyugdíjak összege. 

Ha 250 ezer forinttal számolunk, akkor az azt jelenti, hogy 2026. februárjában az idősek a következő juttatásokat kapják egyszerre:

  • Rendes havi nyugdíj (átlagnyugdíj esetén 250 ezer forint)
  • 13. havi nyugdíj, ami megegyezik a rendes havi nyugdíj összegével (átlagnyugdíj esetén 250 ezer forint)
  • 14. havi nyugdíj első részlete, ami a havi nyugdíj negyede (átlagnyugdíj esetén 62.500 forint)
  • Ez összesen tehát 562.500 forintot jelent

A kormány ugyanakkor már azt is bejelentette, hogy a következő években fokozatosan építik fel a 14. havi nyugdíj teljes összegét, ami tehát legkésőbb 2030-ra eléri egy újabb teljes havi nyugdíj összegét. 

 

