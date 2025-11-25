A novemberi nyugdíj-kiegészítés és az élelmiszer-utalvány után a következő hónapokban is jelentős támogatásokra számíthatnak az idősek. A nyugdíjemelés 2026-ban is folytatódik, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi nyugdíj is.

A novemberi nyugdíjjal az idősek átlagosan 47 ezer forinttal kaptak többet, mivel a kormány korábban nyugdíj-kiegészítésről döntött. Szintén az ősszel kapták meg a nyugdíjasok a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, amit hideg élelmiszerre lehet felhasználni az év végéig. A decemberi nyugdíj már a nyugdíj-kiegészítés miatti emeléssel érkezik, januárban pedig újabb nyugdíjemelésre számíthatnak az idősek.

Nyugdíj szempontjából a jövő év legfontosabb hónapja a február lesz, amikor is a normál havi juttatás mellett kézbesítik a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti részletét. A jövő évi emeléseknek köszönhetően várhatóan 250 ezer forint fölé emelkedik az átlagnyugdíjak összege.

Ha 250 ezer forinttal számolunk, akkor az azt jelenti, hogy 2026. februárjában az idősek a következő juttatásokat kapják egyszerre:

Rendes havi nyugdíj (átlagnyugdíj esetén 250 ezer forint)

13. havi nyugdíj, ami megegyezik a rendes havi nyugdíj összegével (átlagnyugdíj esetén 250 ezer forint)

14. havi nyugdíj első részlete, ami a havi nyugdíj negyede (átlagnyugdíj esetén 62.500 forint)

Ez összesen tehát 562.500 forintot jelent

A kormány ugyanakkor már azt is bejelentette, hogy a következő években fokozatosan építik fel a 14. havi nyugdíj teljes összegét, ami tehát legkésőbb 2030-ra eléri egy újabb teljes havi nyugdíj összegét.