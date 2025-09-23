A 13. havi nyugdíjat is célba vette a Tisza Párt

Magyar Péter szakértői korábban több dehonesztáló kijelentést is tettek a nyugdíjaskorúakra, de az is egyértelművé vált az utóbbi hetekben hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné. Erről beszélt például párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését - írja a Ripost.
– Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak
– fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.
Petschnig Mária Zita egy másik rendezvényen korábban már kifejtette véleményét a 13. havi nyugdíjról. Akkor felolvasott egy hozzá érkezett kérdést: „Mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas? Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.” Az ellenzéki közgazdász szerint ez jobb lenne, mint a mai rendszer.
Ez igazságosabb lenne, mert
nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már más tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas.
Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni – hangzik el a felvételen.
Magyar Péternek és pártjának nem a 13. havi nyugdíj elvételére tett kísérlet volt az első,
a Tisza politikusai – brüsszeli nyomásra – az idősek számára különösen fontos rezsicsökkentést is el akarták törölni.
Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter kolléganője tavaly szeptember 23-án az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami
a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.
November 14-én Magyar Péter és a tiszások ismét a rezsicsökkentés ellen szavaztak Brüsszelben.
A magyar nyugdíjasok halálában is látják Magyar Péter hatalomra jutásának lehetőségét a Tiszta Párt követői. Korábban a közösségi média egyik leghíresebb ellenzéki mémcsoportjában posztolt egy képet az egyik tag, amelyen az látszik, hogy a ChatGPT segítségével kiszámolta, hogy a választásokig mennyi nyugdíjas fog meghalni Magyarországon. Mindez a posztoló szerint Magyar Péter pártjának esélyeit növeli.
Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója pedig egy tavaly őszi bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta: a
„Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”.
A bejegyzést azóta persze törölték, de Raskó hozzállása az idősekhez egy másik bejegyzésből is kitűnik. Az egykori MDF-es parlamenti képviselő azt írta: „Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”
Érdemes felidézni azt is, amikor
Magyar Péter trágár szavak kíséretében gyalázta saját szimpatizánsait
azon a hangfelvételen, amelyet korábban Vogel Evelin készített. A Tisza Párt elnöke feltehetően a tavaly június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók.
„Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…umeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…” – mondta Magyar Péter, aki a nyugdíjasokba is belerúgott. „…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy
meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”.
De Magyar azt is mondta Vogel Evelinnek, akivel feltehetően már válságban volt a kapcsolata, hogy „majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”.
„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!” – írta a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.
Kocsis hozzátette:
„Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«, legalább látszik, kik írják a programot. Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó!”
A politikus hangsúlyozta: „Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.”
