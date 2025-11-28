A mesterséges intelligencia tönkretette egy gyermek karácsonyát, mikor egy sokak által érdekesnek tűnő kérdésre válaszolt. Nem is csoda, hogy egyre több a dühös szülő, akinek nem tetszik a mesterséges intelligencia működése, mivel több kérdést hagynak a gyermekekben, mint amennyi választ adnának. Most a Mikulásról árult el egy érdekes dolgot egy gyermeknek az AI.

Létezik a Mikulás? / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Vajon létezik a Mikulás?

A gyermekek csalódottan fogadták a mesterséges intelligencia válaszát, mivel sokaknál lerombolta a kisgyermekkor óta igaznak vélt illúziót. Míg sok felnőtt karácsonykor az ajándékok és a főzés miatt aggódik, addig a gyerekek csak arra tudnak koncentrálni, hogy vajon meglátogatja-e őket idén a Mikulás.

A mesterséges intelligencia érkeztével megváltoztak az ünnepek is és a titokzatos dolgokra is sokkal jobban oda kell figyelni, mint eddig. Ha eddig a szülőknek vigyázniuk kellett a Mikulás létének titokban tartásával, akkor most még szükségesebbek az óvintézkedések.

Néhány szülő döbbenten kérdezte, hogy a mesterséges intelligencia miért mondja azt, hogy a Mikulás nem létezik.

Az egyik szülő gyermekének a szíve összetört, mikor a Google keresési előzményekből kiderült számára, hogy a Mikulás talán nem is létező személy, hanem egy kitalált karakter.

Ráadásul, mikor a Mikulás költségvetéseire keresett rá, ezt felelte neki az AI: Mivel a Mikulás kitalált karakter, nincs meghatározott összeg, amit gyermekenként költ. Az édesanya, Kelly visszaemlékezve erre a pillanatra elismerte, hogy kedves fia vigasztalhatatlan volt.

Kiáltott: »Egy kitalált karakter?« Megdöbbentem, hitetlenkedve nevettem, és azt mondtam neki: »Nem, nem. A Google nem mindig mond igazat. Én még mindig hiszek a Mikulásban. Ne hallgass a Google-ra!«

Kelly azonnal nekilátott a kármentésnek, és több órán át próbálta megnyugtatni fiát, Leót, aki láthatóan teljesen összeomlott, miután megtudta a karácsonyról szóló „igazságot”. Végül azonban sikerült meggyőznie, hogy a piros ruhás férfi valójában létező személy. Más szülők is már jártak hasonló helyzetben, a Google szóvivője pedig bocsánatot kért a félreértésért, a cég ragaszkodott, ahhoz, hogy hisz a Mikulás létezésében, sőt odáig ment, hogy egy napon át követte a Mikulás mozgását.