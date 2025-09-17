Körözik a Mikulást a magyar rendőrök: már egész Európában keresik – Fotó!

Fekete borostás arc, rövid haj – így szerepel a magyar rendőrség honlapján Dancso Mikulás. Az 51 éves férfi után 2024 óta nyomoznak a hatóságok. A szlovák állampolgárságú férfit először csalás miatt kezdték felkutatni. Bűnlajstroma azóta bővült. A rejtőzködő férfi ellen három körözést is közzétettek már.

Keresik Mikulást a rendőrök / Fotó: police.hu

Mikulás, hol vagy?

Ne lepődj meg, ha a rendőrség körözési listáját böngészgeted és véletlenül belefutsz Mikulás adatlapjába. Nem a jószándékú Télapó ő, hanem Dancso Mikulás, akinek több gaztett is van a rovásán. Ellene a Tatabányai Járásbíróság először 2024. április 19-én adott ki európai elfogatóparancsot csalás bűntette miatt.

Mikulást azóta sem sikerült előkeríteni, úgy elrejtőzött, hogy egyelőre sehol nem találják. Mi több, újabb bűncselekmények is száradnak a lelkén! Idén február végén két másik körözést is kiadtak ellene, mindössze két nap eltéréssel.

Újabb bűnök

Dancsó Mikulás ellen európai elfogatóparancsot is kiadtak:

idén február 24-e óta újabb csalás,

február 26-óta pedig már pénzmosás

miatt is felelnie kell.

Te láttad őt?

Dancso Mikulás két újabb bűntettet is elkövetett azóta, hogy felszívódott / Fotó: police.hu

A körözési eljárást lefolytató komáromi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik tudnak valamit Dancso Mikulás hollétéről, ismerik a tartózkodási helyét. Bejelentést lehet tenni személyesen a Komáromi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-34-513070-es telefonszámon.