Körözik a Mikulást a magyar rendőrök: már egész Európában keresik – Fotó!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 21:45
Nincs karácsony, de máris Mikulásról szólnak a hírek. Igaz, ennek a Mikulásnak semmi köze az ajándékot hozó Télapóhoz. A magyar rendőrségi a Mikulás nevű szlovák férfit körözi. Sőt, már Európa-szerte keresik!
Fekete borostás arc, rövid haj – így szerepel a magyar rendőrség honlapján Dancso Mikulás. Az 51 éves férfi után 2024 óta nyomoznak a hatóságok. A szlovák állampolgárságú férfit először csalás miatt kezdték felkutatni. Bűnlajstroma azóta bővült. A rejtőzködő férfi ellen három körözést is közzétettek már.

mikulás
Keresik Mikulást a rendőrök / Fotó: police.hu

Mikulás, hol vagy?

Ne lepődj meg, ha a rendőrség körözési listáját böngészgeted és véletlenül belefutsz Mikulás adatlapjába. Nem a jószándékú Télapó ő, hanem Dancso Mikulás, akinek több gaztett is van a rovásán. Ellene a Tatabányai Járásbíróság először 2024. április 19-én adott ki európai elfogatóparancsot csalás bűntette miatt.

Mikulást azóta sem sikerült előkeríteni, úgy elrejtőzött, hogy egyelőre sehol nem találják. Mi több, újabb bűncselekmények is száradnak a lelkén! Idén február végén két másik körözést is kiadtak ellene, mindössze két nap eltéréssel.

Újabb bűnök

Dancsó Mikulás ellen európai elfogatóparancsot is kiadtak:

  • idén február 24-e óta újabb csalás
  • február 26-óta pedig már pénzmosás

miatt is felelnie kell.

Te láttad őt?

Dancso Mikulás két újabb bűntettet is elkövetett azóta, hogy felszívódott / Fotó: police.hu

A körözési eljárást lefolytató komáromi rendőrök kérik azok jelentkezését, akik tudnak valamit Dancso Mikulás hollétéről, ismerik a tartózkodási helyét. Bejelentést lehet tenni személyesen a Komáromi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-34-513070-es telefonszámon.

Dancsó Mikulás körözését ITT, ITT és ITT nézheted meg.

 

 

