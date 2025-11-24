Új mérföldkő a hazai magánegészségügyben: elindult az első virtuális klinika

A SYNLAB saját adatai alapján a magyar lakosság mintegy 60%-a valamilyen krónikus betegség kockázatával él. Sokan még a laboreredményeik ismeretében sem jutnak el időben a célzott kivizsgálásokra, mert nem tudják merre induljanak. Erre a problémára reagál Magyarország legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója, amely elindította a Virtuális Klinikát: az első olyan digitális egészségügyi szolgáltatást, amely a panaszok előzetes feltérképezésétől, a laborvizsgálatokon át a terápiás ajánlásokig kíséri végig a pácienst gyors, átlátható iránymutatást nyújtva, emellett személyre szabottan szakorvost is javasol.

Fotó: Tuba Zoltán

Az egészségügyi rendszerek egyik legnagyobb kihívása, hogy egyre több a vizsgálati igény, miközben egyre kevesebb idő és szakember jut egy-egy betegre. Magyarországon az elmúlt öt évben több mint 20%-kal nőtt a járóbeteg-ellátás esetszáma, miközben a szakorvosok száma ennél lényegesen lassabban emelkedett. A páciensek pedig gyakran bizonytalanul mozognak a rendszerben – sokszor nem tudják, hogy mely vizsgálatot válasszák, vagy milyen szakorvoshoz forduljanak.

A Virtuális Klinika segíti a pácienseket a megfelelő laborvizsgálatok kiválasztásában, közérthető, szakmailag hiteles értelmezést ad a laborleletek hátteréről, az eredmények mögött álló élettani folyamatokról és kockázatokról. A rendszer harmadik fontos pillére a személyre szabott javaslat a szakorvos személyére, amely megmutatja, milyen irányba érdemes tovább indulni a feltárt eltérések vagy panaszok alapján, támogatva a gyorsabb és célzott kivizsgálást.

„A SYNLAB évente több millió vizsgálatot végez, több mint ötezer különböző tesztet kínálva – ezek jelentős részét azonban sem a páciensek, sem sokszor az alapellátás szereplői nem ismerik. A SYNLAB és az XMED360 közös fejlesztése, a Virtuális Klinika éppen erre a kihívásra ad választ: összeköti a laboratóriumi diagnosztikát a szakorvosi ellátással, és a laboreredménytől a megfelelő következő lépésig kíséri végig a beteget, gyorsabbá, pontosabbá és személyre szabottabbá téve a teljes betegutat” - mondta Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketing igazgatója.