Új mérföldkő a hazai magánegészségügyben: elindult az első virtuális klinika

A SYNLAB saját adatai alapján a magyar lakosság mintegy 60%-a valamilyen krónikus betegség kockázatával él. Sokan még a laboreredményeik ismeretében sem jutnak el időben a célzott kivizsgálásokra, mert nem tudják merre induljanak. Erre a problémára reagál Magyarország legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója, amely elindította a Virtuális Klinikát: az első olyan digitális egészségügyi szolgáltatást, amely a panaszok előzetes feltérképezésétől, a laborvizsgálatokon át a terápiás ajánlásokig kíséri végig a pácienst gyors, átlátható iránymutatást nyújtva, emellett személyre szabottan szakorvost is javasol.
Az egészségügyi rendszerek egyik legnagyobb kihívása, hogy egyre több a vizsgálati igény, miközben egyre kevesebb idő és szakember jut egy-egy betegre. Magyarországon az elmúlt öt évben több mint 20%-kal nőtt a járóbeteg-ellátás esetszáma, miközben a szakorvosok száma ennél lényegesen lassabban emelkedett. A páciensek pedig gyakran bizonytalanul mozognak a rendszerben – sokszor nem tudják, hogy mely vizsgálatot válasszák, vagy milyen szakorvoshoz forduljanak.
A Virtuális Klinika segíti a pácienseket a megfelelő laborvizsgálatok kiválasztásában, közérthető, szakmailag hiteles értelmezést ad a laborleletek hátteréről, az eredmények mögött álló élettani folyamatokról és kockázatokról. A rendszer harmadik fontos pillére a személyre szabott javaslat a szakorvos személyére, amely megmutatja, milyen irányba érdemes tovább indulni a feltárt eltérések vagy panaszok alapján, támogatva a gyorsabb és célzott kivizsgálást.
„A SYNLAB évente több millió vizsgálatot végez, több mint ötezer különböző tesztet kínálva – ezek jelentős részét azonban sem a páciensek, sem sokszor az alapellátás szereplői nem ismerik. A SYNLAB és az XMED360 közös fejlesztése, a Virtuális Klinika éppen erre a kihívásra ad választ: összeköti a laboratóriumi diagnosztikát a szakorvosi ellátással, és a laboreredménytől a megfelelő következő lépésig kíséri végig a beteget, gyorsabbá, pontosabbá és személyre szabottabbá téve a teljes betegutat” - mondta Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketing igazgatója.
A SYNLAB tapasztalatai szerint a páciensek 60–70%-a bizonytalan abban, milyen vizsgálat lenne a legmegfelelőbb egy-egy panasz esetén, és sokan hónapokat veszítenek azzal, hogy rossz vizsgálatot választanak, vagy nem tudják, melyik szakorvoshoz érdemes menniük. A Virtuális Klinika ebben nyújt segítséget: különösen hasznos azoknak, akik életmódváltás előtt állnak, krónikus tüneteket tapasztalnak, de nem tudják, hová forduljanak, már rendelkeznek laboreredményekkel, de bizonytalanok az értelmezésben, hosszú előjegyzési idővel szembesülnek a szakellátásban, vagy egyszerűen proaktívan szeretnék nyomon követni egészségi állapotukat.
„A laborvizsgálat sok esetben az első állomás a diagnózis felé vezető úton. A Virtuális Klinika célja, hogy ezt a folyamatot érthetőbbé és hatékonyabbá tegye. Az egészségügyi digitalizáció akkor működik jól, ha valódi döntéstámogatást ad, és segíti az időben történő felismerést, a prevenciót” – tette hozzá Szász Máté a SYNLAB Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója.
A gyermekek egészségi állapotának felmérése különösen kihívást jelenthet, hiszen a panaszok gyakran nem egyértelműek: levertség, fáradékonyság, étvágytalanság vagy visszatérő tünetek jelezhetnek komolyabb problémát. Az új gyermeklabor szolgáltatás fontos része a Virtuális Klinika digitális egészségügyi platformjának: lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők gyorsan és kényelmesen, online konzultáció keretében egyeztethessenek gyermekorvos szakértővel, mielőtt gyermekük laborvizsgálatra érkezik. A célzottan összeállított vizsgálati csomagok pontos kiindulási alapot nyújtanak a diagnózis felállításához, a laboreredmények értelmezését követően pedig a szakértő segít a további lépések meghatározásában, legyen szó kiegészítő vizsgálatokról vagy szakorvosi ellátásról.
A SYNLAB évek óta élen jár a digitális egészségügyi megoldások fejlesztésében: néhány éve bevezette az Okosleletet. A mesterséges intelligenciára épülő rendszer a laboreredményekből készít átfogó elemzést, és egyetlen vérkép alapján képes feltérképezni a páciens kockázatait különböző betegségcsoportokban.
A Virtuális Klinikával a SYNLAB célja, hogy lerövidítse a diagnózishoz vezető időt, csökkentse a téves vizsgálatok számát és az ebből adódó költségeket, és megerősítse a prevenciót. A platform fejlesztése során a szakértői háttér és a digitális infrastruktúra párhuzamosan épül: a belgyógyász és más szakterületeken elismert orvosok folyamatosan bővülő csapata mellett a felhőalapú, magyar szervereken futó platform biztosítja az adatok biztonságát és a felhasználói élményt, miközben minősített szakmai háttérrel vezeti végig a felhasználókat az egészségügyi döntéseiken.
„A következő fejlesztési ütemben a Virtuális Klinika magasabb szintű funkciókkal, például webshopmodullal, terápiakövetéssel és okoseszköz-kompatibilitással bővül, miközben a mesterséges intelligencia segíti a digitális folyamatok automatizálását. A rendszer célja, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés országos lefedettséggel, integrált, élményszerű és biztonságos formában valósuljon meg” - tette hozzá Kriller Norbert digitális egészségügyi szakértő, a Virtuális Klinikát fejlesztő XMED360 alapító-ügyvezetője.
