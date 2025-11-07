Menzás ételmérgezés tarol a XIII. kerületben: a fertőzött gyerekek szülei pánikba estek

Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően menzás ételmérgezés után enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el. Az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 fertőzött gyermek szorult kórházi ápolásra. A XIII. kerület óvodai vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival. Rengeteg családban dőltek ki gyerekek, az érintett szülők közül sokan pánikolnak.

47 fertőzött került kórházba a menzás ételmérgezés után

Lássuk a fertőzött gyermekek szüleinek kommentjeit!

Hirtelen, szinte azonnal, rengeteg XIII. kerületi családban dőlt ki egy-egy gyerek. A XIII. kerület Közleményt adott ki a tömeges megbetegedéssel kapcsolatban:

Ma reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban. Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát. A tegnapi napi étkezés ételmintáit kivizsgálásra átadtuk. Óvodáinkban a mai napra saját beszerzésből biztosítjuk a gyermekek étkezését. Gondoskodtunk a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget.

Mit mondanak az érintettek a Menzás ételmérgezés után?

A szülők kommentjei nem ennyire bizakodóak:

Nekem is iskolás a gyerek, hasmenés, hányás éjszaka.

– írja kétségbeesve egy édesanya.

És ez csak egy hang a sok közül.

Tokány, bulgur és a tojásleves rémuralma?

Mások is a tojáslevesre gyanakszanak.

„Tojásleves megtette a hatást rendesen!”

– fakadt ki egy szülő. Másnál a „bulgur és valamilyen tokány” után jött a baj.

Bizonyos orvosok szerint nem az ételek a hibásak, hanem egy vadul terjedő vírus, ami könyörtelenül lecsap arra, akit elér.