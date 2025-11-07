Menzás ételmérgezés tarol a XIII. kerületben: a fertőzött gyerekek szülei pánikba estek

Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően menzás ételmérgezés után enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el. Az ebéd elfogyasztását követően hányás és hasmenés miatt eddig összesen 470 fő jelentkezett panaszokkal. Közülük 47 fertőzött gyermek szorult kórházi ápolásra. A XIII. kerület óvodai vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival. Rengeteg családban dőltek ki gyerekek, az érintett szülők közül sokan pánikolnak.
Hirtelen, szinte azonnal, rengeteg XIII. kerületi családban dőlt ki egy-egy gyerek. A XIII. kerület Közleményt adott ki a tömeges megbetegedéssel kapcsolatban:
Ma reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban. Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát. A tegnapi napi étkezés ételmintáit kivizsgálásra átadtuk. Óvodáinkban a mai napra saját beszerzésből biztosítjuk a gyermekek étkezését. Gondoskodtunk a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget.
A szülők kommentjei nem ennyire bizakodóak:
Nekem is iskolás a gyerek, hasmenés, hányás éjszaka.
– írja kétségbeesve egy édesanya.
És ez csak egy hang a sok közül.
Tokány, bulgur és a tojásleves rémuralma?
Mások is a tojáslevesre gyanakszanak.
„Tojásleves megtette a hatást rendesen!”
– fakadt ki egy szülő. Másnál a „bulgur és valamilyen tokány” után jött a baj.
Bizonyos orvosok szerint nem az ételek a hibásak, hanem egy vadul terjedő vírus, ami könyörtelenül lecsap arra, akit elér.
Van, aki már kórházba kényszerült:
A lányom egész éjjel a Heim Pálban volt az 5 éves unokámmal.
Egy másik család szomorú tortúrája így hangzik:
Hányt este 10-kor, hajnal 3-kor és most délben is… fejfájás, gyengeség, hasmenés nincs.”
A fertőzés ráadásul családon belül is letarol mindent:
Nálunk 5-ből 4-en, sógornőméknél 5-ből 3-an, másiknál 3-ból 2-en… egy nap különbségekkel kidőlt a család.
A tünetek hirtelen és brutálisan jelentkeznek:
Mi jöhet még?
A szakértők sok folyadékot, kímélő étrendet, ágynyugalmat és a közösségtől való távol maradást javasolják.
