"Ha 24 órával később kerülök kórházba, nem élem túl" – először beszélt halálos betegségéről a valóságshow-sztár

Egy brit valóságshow-sztár, Sam Vanderpump, először beszélt nyíltan halálos betegségéről, és arról, hogyan került életveszélybe.

A valóságshow-sztár, Sam Vanderpump, halálos betegséggel él Fotó: YouTube

A 28 éves Sam, akit a brit tévénézők a Made In Chelsea című reality-ből ismernek, a múlt hónapban osztotta meg követőivel, hogy visszafordíthatatlan, végstádiumú májbetegségben szenved. A diagnózis felállítása hosszú és fájdalmas folyamat volt. A sztár halálközeli élményt élt át máj- és veseelégtelensége következtében. A szervezete annyira legyengült, hogy megduzzadt a gyomra, és vérmérgezés miatt kis híján életét vesztette.

A brit luxusfeleség Lisa Vanderpump unokaöccse számos kórházi kezelésen van túl, és jelenleg májátültetésre vár. Az orvosok szerint beavatkozás nélkül csak néhány éve maradt hátra.

Sam feleségével, Alice Yaxley-val együtt a This Morning című műsorban beszélt állapotáról. Elmondta, hogy már négyéves korában feltűnt valami szokatlan, amikor felpuffadt a hasa, ekkor diagnosztizálták nála a betegséget.

Az orvosok már évek óta figyelmeztették, hogy májtranszplantációra lesz szüksége, ám eddig viszonylag egészségesnek érezte magát.

Mielőtt szepszist kaptam volna, azt mondták, elég évente egyszer ellenőrzésre mennem. Aztán tavaly megbetegedtem, és minden megváltozott.

A valóságshow-sztár majdnem életét vesztette

Eleinte Sam azt hitte, influenzás és kiszáradt, de két napig alig ébredt fel, miután bevásárolni mentek. Felesége ekkor vette észre, hogy nagy a baj, és kórházba vitte, ahol kiderült, hogy a szervei leállóban vannak.

Elárasztották a szervezetemet a legerősebb antibiotikumokkal, amiket csak találtak. Azt mondták, olyan volt, mintha ipari tisztítószert használnának rajtam. 48 órával később végre javulni kezdett az állapotom, de az orvosok közölték: ha csak egy nappal később kerülök be, nem élem túl.

A többszörös fertőzés után orvosa újabb vizsgálatokat rendelt el a májátültetés előkészítésére. Samet sokkolta a hír, hiszen addig jól érezte magát, és még a bőre sem sárgult be. Az orvos azonban nem akarta halogatni a beavatkozást, mondván: transzplantáció nélkül az elkövetkező öt évben rohamosan romlana az állapota.

Optimista és pozitív ember vagyok, hiszem, hogy minden okkal történik. Korábban a tévében mindig vidám témákról beszéltem, most viszont szeretném a platformomat arra használni, hogy másoknak segítsek.

Bár most jól érzi magát, Sam tudja, hogy bármikor megkaphatja a hívást, hogy elérkezett az idő a műtétre. Bízik benne, hogy a transzplantáció után sokkal egészségesebb, teljesebb életet élhet majd – írja a Metro.