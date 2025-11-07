Tucatjával érkeznek a beteg gyerekek a Heim Pál kórházba: 500-nál is többen lettek rosszul egy menzás ételtől

Tucatjával érkeznek a gyerekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel. A gyerekek mind két kerületből, a XIII., és a XV kerület nevelési és oktatási intézményéből érkeznek. Minden bizonnyal ételmérgezésük van, amit tojás okozhatott.

Violetta és 11 éves kislánya nem aludtak az éjjel, a gyerek folyamatosan hányt. Szerencsére elég volt az otthoni kezelés egyelőre, bár ma nem ment oskolába a kislány.

Szerintem nekünk szerencsénk volt, egyelőre legalábbis úgy látom, bár félünk a hétvégétől. A kislányom osztálytársairól nem tudok semmit. Az unokám ovijából viszont értesítést kaptunk, hogy már be se vigyük a gyereket, mert nem lesz ebéd.

Tömeges ételmérgezés: egy tojás alapanyag okozhatta a fertőzést

A Heim Pál kommunikációs vezetője a Borsnak azt mondta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálatot indított. Ennek eredményét azonban egyelőre nem lehet tudni. Egészen pontosan azt, hogy mi okozhatta a mérgezést. Ami biztos, hogy nem szalmonella fertőzés történt.

A gyermekkórházak zökkenőmentesen fogadják és látják el a beérkezett gyerekeket. A legutóbbi hivatalos kórházi adat szerint már több, mint 50 gyermeket kezeltek eddig, de folyamatosan érkeznek az 1 és 14 év közötti újabb betegek. A kórház dolgozói kikérdezték a gyerekeket, hogy mit ettek, a tojáslevest mindenki mondta, egy tojás alapanyag lehet a probléma ami többféle ételbe is belekerülhetett.

Egyre több gyerek jön ugyanazokkal a tünetekkel a 13. és a 15. kerületekből. A hányás az első, utána jön a hasmenés, már megkezdődött a kiszáradásos periódus, ezért kérem a szülőket, hogy a tünetekkel azonnal forduljanak szakemberhez. A nálunk kezelt gyerekek állapota jelenleg stabil, mindent megteszünk, hogy jobban legyenek. Infúziót és egyéb szükséges kezelést kapnak!

Több A XIII. illetve XV. kerületi intézményt is megkerestünk, de egyikük sem nyilatkozott. Egyes intézmények azonban levélben hívták fel a szülők figyelmét.