Pánik Budapesten: két fiatal lövöldözött, súlyos sérült is van

Légpuskával lövöldözött két tinédzser fényes nappal Budapesten a XX. kerületben. A rendőrséget két sérült értesítette, miután egyikük könnyebben, másikuk pedig súlyosan megsérült. A rendőrség most további sértettek jelentkezését várja.

Fotó: Police.hu

Árnyékaik buktatták le azokat a tinédzsereket, akik Budapest XX. kerületében légpuskával lövöldöztek. Mindössze kettő nap alatt fogták el a lövöldöző fiatalokat. A rendelkezésre állok információk alapján egy 17 és egy 18 éves fiú kezdett el légpuskával lövöldözni Budapest XX. kerületében, a Vízisport utcában egy lakás erkélyéről november 25-én délután. A fiatalok lövedékei két esetben találtak el járókelőket; egyikük súlyos, míg másikuk könnyű sérüléseket szenvedett. A sebesült fiatalok értesítették a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve azonnal intézkedni kezdtek: adatgyűjtést végeztek, a környék térfigyelő kameráit is átnézték, valamint előzetes szakértői véleményt kértek. A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói az egyik kamerafelvételen mozgást vettek észre az egyik társasház erkélyén, pont abban az időpontban, amikor az egyik sértettet érte a lövés. A rendőrök ezután az elkövetőt és annak társát néhány órán belül előállították és a légpuskát is lefoglalták.

A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérlet bűntettével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg. Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki. A kihallgatások során mindhárman, minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tettek, elmondták, hogy több emberre is rálőttek és jó poénnak tartották az egészet, de nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.

- olvasható a Police.hu cikkében.

A nyomozás során eddig hat másik sértettet is azonosítottak, őket jelenleg is keresik a rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya kéri, hogy aki a bűncselekmény további sértettjeiről információval rendelkezik, valamint magára ismer, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.