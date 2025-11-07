Megrázó tragédia: lezuhant egy helikopter, rengeteg a halott

Négy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor pénteken a kaukázusi Dagesztáni Köztársaságban lezuhant egy Ka-226-os magánhelikopter.
A sérültek közül kettőnek az állapota rendkívül súlyos. A Kizljarból Izberbasba tartó helikopter egy még be nem fejezett magánházra zuhant, és kigyulladt. Az épületben a baleset idején senki nem tartózkodott - írja az MTI.
