Megrázó tragédia: lezuhant egy helikopter, rengeteg a halott

Négy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor pénteken a kaukázusi Dagesztáni Köztársaságban lezuhant egy Ka-226-os magánhelikopter.

Lezuhant egy Ka-226-os magánhelikopter / Fotó: Daniel Klein / Unsplash (Illusztráció)

Lezuhant egy helikopter, többen életüket vesztették

A sérültek közül kettőnek az állapota rendkívül súlyos. A Kizljarból Izberbasba tartó helikopter egy még be nem fejezett magánházra zuhant, és kigyulladt. Az épületben a baleset idején senki nem tartózkodott - írja az MTI.