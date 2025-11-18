Kiderült, mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára – íme a lista!

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a gazdasági nehézséget okozó aszálykárok és a növekvő költségek ellenére is biztosítják a halgazdaságok, hogy a karácsonyi asztalra kiváló minőségű hazai hal kerüljön. Már csak az a kérdés, mennyiért? Íme, az idén várható karácsonyi halárak listája!

Így alakul idén a karácsonyi hal ára / Fotó: Mark Jelli / Shutterstock

Karácsonykor fogyasztjuk a legtöbb halat az évben

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik, de van olyan termelő, akinél ez az arány 60-70%. Nem véletlenül ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyszabású lehalászásokat, amik már el is kezdődtek. Bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre, a szakértők szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll majd a fogyasztók rendelkezésre a karácsonyi időszakban.

Mennyiért lehetett tavaly halat venni?

Hol? Élő ponty Ponty szelet Afrikai harcsa Busa szelet Fővám téri piac 2500 Ft/kg 3900 Ft/kg 4200 Ft/kg 2700 Ft/kg Lehel piac 2350 Ft/kg 4200 Ft/kg 4200 Ft/kg 2100 Ft/kg Kecskemét 2500 Ft/kg 3590 Ft/kg 4800 Ft/kg 2100 Ft/kg Pécs 2590 Ft/kg 4190 Ft/kg 4990 Ft/kg 2990 Ft/kg Debrecen 2590 Ft/kg 3990 Ft/kg 4880 Ft/kg 2999 Ft/kg Békéscsaba 2390 Ft/kg 4390 Ft/kg 4950 Ft/kg 2800 Ft/kg Szeged 3290 Ft/kg 4490 Ft/kg 6290 Ft/kg 3990 Ft/kg Auchan 1999 Ft/kg 1999 Ft/kg 3799 Ft/kg 1299 Ft/kg Metro 2099 Ft/kg 3890 Ft/kg 3999 Ft/kg -

Mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára?

A MA-HAL tájékoztatása szerint a tavalyi árszintre számíthatunk a boltokban. Irányárakat is közzé tettek, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek:

Élő ponty: 2000 – 2500 forint/kg

Pontyszelet: 3500 – 4500 forint/kg

Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500 – 5500 forint/kg

Szürkeharcsafilé: 7000 – 9000 forint/kg

Busaszelet: 1500 – 2000 forint/kg

A 2025-ös árakról részletesebben