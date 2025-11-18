Kiderült, mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára – íme a lista!

A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a gazdasági nehézséget okozó aszálykárok és a növekvő költségek ellenére is biztosítják a halgazdaságok, hogy a karácsonyi asztalra kiváló minőségű hazai hal kerüljön. Már csak az a kérdés, mennyiért? Íme, az idén várható karácsonyi halárak listája!
A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik, de van olyan termelő, akinél ez az arány 60-70%. Nem véletlenül ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyszabású lehalászásokat, amik már el is kezdődtek. Bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre, a szakértők szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll majd a fogyasztók rendelkezésre a karácsonyi időszakban.
Hol?
Élő ponty
Ponty szelet
Afrikai harcsa
Busa szelet
|Fővám téri piac
2500 Ft/kg
3900 Ft/kg
4200 Ft/kg
2700 Ft/kg
|Lehel piac
2350 Ft/kg
4200 Ft/kg
4200 Ft/kg
2100 Ft/kg
|Kecskemét
2500 Ft/kg
3590 Ft/kg
4800 Ft/kg
2100 Ft/kg
|Pécs
2590 Ft/kg
4190 Ft/kg
4990 Ft/kg
2990 Ft/kg
|Debrecen
2590 Ft/kg
3990 Ft/kg
4880 Ft/kg
2999 Ft/kg
|Békéscsaba
2390 Ft/kg
4390 Ft/kg
4950 Ft/kg
2800 Ft/kg
|Szeged
3290 Ft/kg
4490 Ft/kg
6290 Ft/kg
3990 Ft/kg
|Auchan
1999 Ft/kg
1999 Ft/kg
3799 Ft/kg
1299 Ft/kg
|Metro
2099 Ft/kg
3890 Ft/kg
3999 Ft/kg
-
A MA-HAL tájékoztatása szerint a tavalyi árszintre számíthatunk a boltokban. Irányárakat is közzé tettek, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek:
Bruttó fogyasztói árak 44. hét
Hol?
Élő ponty
Ponty szelet
Afrikai harcsa (filé)
Busa szelet
|Fővám téri csarnok
2500 Ft/kg
3990 Ft/kg
4200 Ft/kg
-
|Lehel piac
2350 Ft/kg
4200 Ft/kg
4500 Ft/kg
2200 Ft/kg
|Kecskemét
1990 Ft/kg
3990 Ft/kg
4800 Ft/kg
2100 Ft/kg
|Pécs
2590 Ft/kg
4490 Ft/kg
4990 Ft/kg
2990 Ft/kg
|Debrecen
1999 Ft/kg
3999 Ft/kg
4990 Ft/kg
2999 Ft/kg
|Békéscsaba
2390 Ft/kg
4390 Ft/kg
4950 Ft/kg
2890 Ft/kg
|Szeged
3290 Ft/kg
4790 Ft/kg
6590 Ft/kg
-
|Auchan (Budaörs)
1899 Ft/kg
4499 Ft/kg
4299 Ft/kg
1999 Ft/kg
|Metro (Budaörs)
1999 Ft/kg
3299 Ft/kg
3499 Ft/kg
-
Forrás: MA-HAL 2025. november
