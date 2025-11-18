14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kiderült, mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára – íme a lista!

2025. november 18.
Már javában készülnek az ünnepi rohamra a halgazdaságok. Az már most biztos, hogy lesz elég hazai hal a boltokban és már azt is tudni lehet, nagyjából mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára. Mutatjuk!
A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) tájékoztatása szerint a gazdasági nehézséget okozó aszálykárok és a növekvő költségek ellenére is biztosítják a halgazdaságok, hogy a karácsonyi asztalra kiváló minőségű hazai hal kerüljön. Már csak az a kérdés, mennyiért? Íme, az idén várható karácsonyi halárak listája!

Kiderült mennyibe kerül idén a karácsonyi hal.
Így alakul idén a karácsonyi hal ára / Fotó: Mark Jelli / Shutterstock 

Karácsonykor fogyasztjuk a legtöbb halat az évben

A magyar háztartásokban hagyományosan a karácsonyi időszakban fogyasztják a legtöbb halat, ekkor a haltermelők teljes éves értékesítését tekintve az éves halfogyasztás 35-40 százaléka realizálódik, de van olyan termelő, akinél ez az arány 60-70%. Nem véletlenül ekkorra időzítik a tógazdaságok a nagyszabású lehalászásokat, amik már el is kezdődtek. Bár idén az aszály jelentős gazdasági hatással volt a haltermelőkre, a szakértők szerint bőséges és kiváló minőségű hazai halkínálat áll majd a fogyasztók rendelkezésre a karácsonyi időszakban.

Mennyiért lehetett tavaly halat venni?

Hol?

Élő ponty

Ponty szelet

Afrikai harcsa

Busa szelet

Fővám téri piac

2500 Ft/kg

3900 Ft/kg

4200 Ft/kg

2700 Ft/kg

Lehel piac

2350 Ft/kg

4200 Ft/kg

4200 Ft/kg

2100 Ft/kg

Kecskemét

2500 Ft/kg

3590 Ft/kg

4800 Ft/kg

2100 Ft/kg

Pécs

2590 Ft/kg

4190 Ft/kg

4990 Ft/kg

2990 Ft/kg

Debrecen

2590 Ft/kg

3990 Ft/kg

4880 Ft/kg

2999 Ft/kg

Békéscsaba

2390 Ft/kg

4390 Ft/kg

4950 Ft/kg

2800 Ft/kg

Szeged

3290 Ft/kg

4490 Ft/kg

6290 Ft/kg

3990 Ft/kg

Auchan

1999 Ft/kg

1999 Ft/kg

3799 Ft/kg

1299 Ft/kg

Metro

2099 Ft/kg

3890 Ft/kg

3999 Ft/kg

-

Mennyi lesz idén a karácsonyi hal ára?

A MA-HAL tájékoztatása szerint a tavalyi árszintre számíthatunk a boltokban. Irányárakat is közzé tettek, hangsúlyozva, hogy ezek tájékoztató jellegű, jellemző kiskereskedelmi árakként értendők, amelyek boltonként és régiónként eltérhetnek:

  • Élő ponty: 2000 – 2500 forint/kg
  • Pontyszelet: 3500 – 4500 forint/kg
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500 – 5500 forint/kg
  • Szürkeharcsafilé: 7000 – 9000 forint/kg
  • Busaszelet: 1500 – 2000 forint/kg

A 2025-ös árakról részletesebben

 

Bruttó fogyasztói árak 44. hét

Hol?

Élő ponty

Ponty szelet

Afrikai harcsa (filé)

Busa szelet

Fővám téri csarnok

2500 Ft/kg

3990 Ft/kg

4200 Ft/kg

-

Lehel piac

2350 Ft/kg

4200 Ft/kg

4500 Ft/kg

2200 Ft/kg

Kecskemét

1990 Ft/kg

3990 Ft/kg

4800 Ft/kg

2100 Ft/kg

Pécs

2590 Ft/kg

4490 Ft/kg

4990 Ft/kg

2990 Ft/kg

Debrecen

1999 Ft/kg

3999 Ft/kg

4990 Ft/kg

2999 Ft/kg

Békéscsaba

2390 Ft/kg

4390 Ft/kg

4950 Ft/kg

2890 Ft/kg

Szeged

3290 Ft/kg

4790 Ft/kg

6590 Ft/kg

-

Auchan (Budaörs)

1899 Ft/kg

4499 Ft/kg

4299 Ft/kg

1999 Ft/kg

Metro (Budaörs)

1999 Ft/kg

3299 Ft/kg

3499 Ft/kg

-

Forrás: MA-HAL 2025. november

 

