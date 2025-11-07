Kiderült, melyik hazai horgásztó a legjobb: letesztelte őket a hatóság!

A Nébih Állami Halőri Szolgálatának szakemberei országszerte 13 horgásztónál jártak és a legtöbb helyen mindent rendben is találtak. De mit is vizsgáltak pontosan és mitől lesz jó egy horgásztó a horgászok szemében? Íme a válaszok!
A legújabb Szupermenta termékteszt keretében többek között ellenőrizték a szakemberek, hogy a horgásztavak működése, gazdálkodási tevékenysége az előírásoknak megfelelően történik-e és eleget tesznek-e az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Emellett a felügyelők a horgászok engedélyének kezelését is ellenőrizték és sor került egy vendég-központú felmérésre is.
A szakemberek mindegyik horgásztó működését megfelelőnek találták, de néhánynál találtak azért egy-két hiányosságot. Az egyik horgásztó üzemeltetője nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, további
A horgásztó teszt során az ellenőrzött létesítményeket négy kategóriába sorolták: kiválóan megfelelt, átlag feletti, átlagos és átlag alatti. A minősítések alapját elsősorban a hatósági ellenőrzés eredményei adták, de a létesítmények vezetői, dolgozói részt vehettek egy vendég szempontú felmérésben is, aminek az eredményét szintén belevették a rangsorolásba. Ebben a felmérésben arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy milyen a horgásztó elhelyezkedése, milyen jegyekre vonatkozó információk érhetők el, vásárolhatóak-e horgászkellékek és található-e büfé vagy étterem a horgásztó területén.
Mind a hatósági ellenőrzést mind pedig a vendégek szempontjából lényeges kérdésekre adott válaszokat figyelembe véve két horgásztó kapott kiválóan megfelelt minősítést: a sáregresi Aranyponty Rétimajor Horgászcentrum és az Akasztói Horgászpark. A teljes rangsor így néz ki:
