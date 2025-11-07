Kiderült, melyik hazai horgásztó a legjobb: letesztelte őket a hatóság!

A Nébih Állami Halőri Szolgálatának szakemberei országszerte 13 horgásztónál jártak és a legtöbb helyen mindent rendben is találtak. De mit is vizsgáltak pontosan és mitől lesz jó egy horgásztó a horgászok szemében? Íme a válaszok!

Melyik a legjobb horgásztó? A Nébih szerint ez a kettő! Illusztráció: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mit vizsgáltak a hatóság szakemberei?

A legújabb Szupermenta termékteszt keretében többek között ellenőrizték a szakemberek, hogy a horgásztavak működése, gazdálkodási tevékenysége az előírásoknak megfelelően történik-e és eleget tesznek-e az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Emellett a felügyelők a horgászok engedélyének kezelését is ellenőrizték és sor került egy vendég-központú felmérésre is.

Néhány horgásztónál akadtak csak kisebb gondok

A szakemberek mindegyik horgásztó működését megfelelőnek találták, de néhánynál találtak azért egy-két hiányosságot. Az egyik horgásztó üzemeltetője nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, további

két horgásztó vezetőjét a halgazdálkodási terv teljesítésére szólították fel,

két horgásztó nem telepített halakat, holott a gazdálkodási tervük előírja ezt,

egy esetben kifogásolták a szakemberek a telepítési szándék bejelentésének módját,

a halőrök pedig két esetben azt tapasztalták, hogy a helyszínen elkérik a horgászok állami engedélyét és csak a tevékenység befejeztével adják vissza, ez viszont így nem szabályos.

Rangsorolták is a horgásztavakat, méghozzá ez alapján

A horgásztó teszt során az ellenőrzött létesítményeket négy kategóriába sorolták: kiválóan megfelelt, átlag feletti, átlagos és átlag alatti. A minősítések alapját elsősorban a hatósági ellenőrzés eredményei adták, de a létesítmények vezetői, dolgozói részt vehettek egy vendég szempontú felmérésben is, aminek az eredményét szintén belevették a rangsorolásba. Ebben a felmérésben arra voltak kíváncsiak a szakemberek, hogy milyen a horgásztó elhelyezkedése, milyen jegyekre vonatkozó információk érhetők el, vásárolhatóak-e horgászkellékek és található-e büfé vagy étterem a horgásztó területén.

Ez a két tó szerepelt a legjobban

Mind a hatósági ellenőrzést mind pedig a vendégek szempontjából lényeges kérdésekre adott válaszokat figyelembe véve két horgásztó kapott kiválóan megfelelt minősítést: a sáregresi Aranyponty Rétimajor Horgászcentrum és az Akasztói Horgászpark. A teljes rangsor így néz ki: