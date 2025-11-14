Jankovich Krisztián: Előetetés után habzsolnak igazán a kapitális amurok

A legtöbb pecás, ha amurról van szó, akkor kukoricával vagy tigrismogyoróval próbálja horogra csalni ezeket a halakat, ám az ismert versenyhorgász, Jankovich Krisztián szerint magvakkal egyre nehezebb kapásra bírni a kapitális példányokat, ugyanis kiokosodtak.
– A horgászok zöme még a mai napig erjesztett kukoricával próbálkozik amurra. Ez a halfaj csapatban jár, azt látják, hogy a bandából eltűnik egy-két társuk a magvas etetésen, így hamar rájöttek, messziről kerülniük kell az ilyen helyeket, ha életben akarnak maradni – mondta Jankovich Krisztián, aki hozzátette: mostanában a legeredményesebben bojlival lehet horgászni a kapitális amurokra. – Hihetetlen volt, hogy a vízparton töltött első napomon a harmadik halamra megfogtam azt, amiért jöttem. Egy vad vízből sikerült partra húznom egy 30 kiló feletti példányt.
A versenyhorgász kiemelte: ha kiválasztottuk a horgászni kívánt területet, akkor érdemes a peca előtt egy héttel előetetni.
– Fontos, hogy érintetlen, nem túlhorgászott területet válasszunk, ahol van amurmozgás. Ha nem tudjuk, pontosan hol mozog ez a hal, akkor érdemes a nádat letörni úgy, hogy a levele belelógjon a vízbe. Menjünk vissza egy-két nap múlva, ha le van rágva, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ott táplálkozik az amur – fogalmazott Jankovich Krisztián.
– Ha kiválasztottuk a helyet, akkor érdemes előetetni. Én kétnaponta szoktam, 4-5 alkalommal, vagyis ez durván tíz nap. Fontos, hogy addig ne horgásszunk, hogy zavartalanul tudjanak az etetésen táplálkozni, vagyis az amurhorgászat nem egy rapid peca, készülni kell rá. Érdekes, de ha betartjuk az előetetést, akkor a tizedik napon már a kapitális példányok fognak habzsolni, így sikerült nekem is megfognom harmadik halra a 30 kiló feletti példányt. Fontos még megjegyezni, hogy az előetetés nem hetekre, hónapokra vonzza oda az amurokat, egy, maximum másfél napig működik.
Az amur Magyarországon nem őshonos, de nem is számít inváziósnak, így megfelelő hatósági engedély birtokában lehetséges a telepítése. Ugyanakkor korábban a Magyar Haltani Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a faj veszélyt jelent az őshonos halállományra.
– Igen, látni, hallani, hogy elveszi az aranykárász élőhelyét. De én visszakérdeznék. Mire szeretnének az emberek horgászni? Tíz-húsz kilós amurokra vagy maximum kilós aranykárászokra? Ne értsenek félre, én is sajnálom, hogy kevés aranykárász van, de erről úgy gondolom, inkább az ezüstkárász tehet, nem az amur. Véleményem szerint annyi amurt kellene telepíteni, ami rendbe teszi a vizeinket. Ráadásul a húsa is finom, arról nem is beszélve, hogy remek sporthal. Én nagyon sajnálnám, ha eltűnne a magyar vizekből – zárta Jankovich Krisztián.
