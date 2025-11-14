Jankovich Krisztián: Előetetés után habzsolnak igazán a kapitális amurok

A legtöbb pecás, ha amurról van szó, akkor kukoricával vagy tigrismogyoróval próbálja horogra csalni ezeket a halakat, ám az ismert versenyhorgász, Janko­vich Krisztián szerint magvakkal egyre nehezebb kapásra bírni a kapitális példányokat, ugyanis ki­okosodtak.

Csapatban jár

Ezt a 30 kilós példányt fogta harmadik halra Jankovich Krisztián Fotó: Instagram

– A horgászok zöme még a mai napig erjesztett kukoricával próbálkozik amurra. Ez a halfaj csapatban jár, azt látják, hogy a bandából eltűnik egy-két társuk a magvas etetésen, így hamar rájöttek, messziről kerülniük kell az ilyen helyeket, ha életben akarnak maradni – mondta Jankovich Krisztián, aki hozzátette: mostanában a legeredményesebben bojlival lehet horgászni a kapitális amurokra. – Hihetetlen volt, hogy a vízparton töltött első napomon a harmadik halamra megfogtam azt, amiért jöttem. Egy vad vízből sikerült partra húznom egy 30 kiló feletti példányt.

Etessünk elő

A versenyhorgász kiemelte: ha kiválasztottuk a horgászni kívánt területet, akkor érdemes a peca előtt egy héttel előetetni.

Olyan helyet válasszunk, ami nincs túlhorgászva Fotó: Instagram

– Fontos, hogy érintetlen, nem túlhorgászott területet válasszunk, ahol van amurmozgás. Ha nem tudjuk, pontosan hol mozog ez a hal, akkor érdemes a nádat letörni úgy, hogy a levele belelógjon a vízbe. Menjünk vissza egy-két nap múlva, ha le van rágva, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ott táplálkozik az amur – fogalmazott Jankovich Krisztián.

– Ha kiválasztottuk a helyet, akkor érdemes előetetni. Én kétnaponta szoktam, 4-5 alkalommal, vagyis ez durván tíz nap. Fontos, hogy addig ne horgásszunk, hogy zavartalanul tudjanak az etetésen táplálkozni, vagyis az amurhorgászat nem egy rapid peca, készülni kell rá. Érdekes, de ha betartjuk az előetetést, akkor a tizedik napon már a kapitális példányok fognak habzsolni, így sikerült nekem is megfognom harmadik halra a 30 kiló feletti példányt. Fontos még megjegyezni, hogy az előetetés nem hetekre, hónapokra vonzza oda az amurokat, egy, maximum másfél napig működik.

Védené

Az amur Magyarországon nem őshonos, de nem is számít inváziósnak, így megfelelő hatósági engedély birtokában lehetséges a telepítése. Ugyanakkor korábban a Magyar Haltani Társaság arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a faj veszélyt jelent az őshonos hal­állományra.