Itt a téli időjárás: vasárnap még fellélegezhetünk, hétfőn azonban rémes dolog vár ránk

A hétvége végére úgy tűnik, a november összes arcát megmutatja: napos derengés, párásság, havazás és eső is felbukkan rövid időn belül. A vasárnap még békésebb képet mutat, ám hétfőre a Köpönyeg előrejelzése szerint újra egy jóval nyersebb, csapadékosabb időjárási fordulat érkezik.
Vasárnap a nap első felében helyenként még előfordulhat havazás és hószállingózás, főként a Tiszántúl térségében, máshol azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Nyugat felől egyre többfelé kisüt a nap, és ahogy a felhők felszakadoznak, sok helyen párássá, nyirkossá válik a levegő. Bár a légmozgás élénk lesz, a hőérzeten ez csak keveset javít: igazán téli hangulatú napra számíthatunk, 0 fok körüli maximumokkal. A fagyos reggelt követően délutánra sem melegszik számottevően a levegő, így a vasárnapi programokhoz érdemes vastag rétegekkel készülni.
Hétfőn újra visszatér az a komor, tömör felhőtakaró, amelyből a hét elején szinte bárhol hullhat valamilyen csapadék. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a délutáni óráktól egyre többfelé várható eső. Az Északi-középhegység tág térségében azonban nemcsak esőre kell számítani: eleinte havazás, majd ónos eső is előfordulhat, ami csúszóssá teheti az utakat. Reggel országos fagy lesz, délután pedig jelentős hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki: keleten mínusz 1, délnyugaton akár +7 fok is lehet. A csúszós, nehezen járható utak miatt érdemes hétfőn óvatosabban és nagyobb körültekintéssel közlekedni.
