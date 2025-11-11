Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fellélegezhetünk: a hét közepén is nyugodt marad az időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 06:30
ködmeleg
Ez vár ránk. Ilyen lesz az időjárás a hét közepén.

A november közepi időjárás igazi őszi hangulatot hoz, ám a látszat csalóka: a hét eleji enyheség nem tart sokáig. Bár hétfőn még derűs, nyugodt idő köszöntött ránk, a következő napokban már érezhetően változik a levegő dinamikája. A reggelek továbbra is hűvösek maradnak, és a nappali felmelegedés is mérséklődik – az őszi kabát mostantól nemcsak kiegészítő, hanem kötelező darab lesz.

Időjárás
Továbbra is élvezhetjük az időjárás szép oldalát.
Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás most sem lesz tragikus 

A keddi nap (november 11.) alapvetően csendes, napos időt ígér. A hőmérséklet kora reggel 5 fok körül alakul, délutánra viszont 14 fokig emelkedhet. A légmozgás gyenge marad, legfeljebb 9 km/h-s szél kísérheti a napot. Az ég többnyire derült lesz, így aki szabadtéri programot tervez, nyugodtan számíthat kellemes, napos időre – tipikus novemberi “ál-nyugalommal”.

A szerdai időjárás (november 12.) hasonlóan alakul, ám már érezni lehet a közelgő változást. A reggeli hőmérséklet ismét 5-6 fok körül várható, a csúcshőmérséklet pedig 14 fok lesz, de a napsütés időnként fátyolfelhők mögé bújik, míg a köd jellemző lehet a korai órákban. A szél továbbra is enyhe, körülbelül 9 km/h-s marad, de a levegő párásabbá válik, különösen a reggeli órákban.

Összességében a következő két nap még a nyugodt, őszi arcát mutatja az időjárás, mielőtt a hét második felében fokozatosan megérkezne a borongósabb, esősebb periódus. Aki szeretne még élvezni egy kis napsütést, most van rá a legjobb alkalom – a természet hamarosan visszavált hűvös, novemberi üzemmódra, írja a Köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu