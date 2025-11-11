Fellélegezhetünk: a hét közepén is nyugodt marad az időjárás

A november közepi időjárás igazi őszi hangulatot hoz, ám a látszat csalóka: a hét eleji enyheség nem tart sokáig. Bár hétfőn még derűs, nyugodt idő köszöntött ránk, a következő napokban már érezhetően változik a levegő dinamikája. A reggelek továbbra is hűvösek maradnak, és a nappali felmelegedés is mérséklődik – az őszi kabát mostantól nemcsak kiegészítő, hanem kötelező darab lesz.

Továbbra is élvezhetjük az időjárás szép oldalát.

Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás most sem lesz tragikus

A keddi nap (november 11.) alapvetően csendes, napos időt ígér. A hőmérséklet kora reggel 5 fok körül alakul, délutánra viszont 14 fokig emelkedhet. A légmozgás gyenge marad, legfeljebb 9 km/h-s szél kísérheti a napot. Az ég többnyire derült lesz, így aki szabadtéri programot tervez, nyugodtan számíthat kellemes, napos időre – tipikus novemberi “ál-nyugalommal”.

A szerdai időjárás (november 12.) hasonlóan alakul, ám már érezni lehet a közelgő változást. A reggeli hőmérséklet ismét 5-6 fok körül várható, a csúcshőmérséklet pedig 14 fok lesz, de a napsütés időnként fátyolfelhők mögé bújik, míg a köd jellemző lehet a korai órákban. A szél továbbra is enyhe, körülbelül 9 km/h-s marad, de a levegő párásabbá válik, különösen a reggeli órákban.

Összességében a következő két nap még a nyugodt, őszi arcát mutatja az időjárás, mielőtt a hét második felében fokozatosan megérkezne a borongósabb, esősebb periódus. Aki szeretne még élvezni egy kis napsütést, most van rá a legjobb alkalom – a természet hamarosan visszavált hűvös, novemberi üzemmódra, írja a Köpönyeg.hu.