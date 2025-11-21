Bekeményít a tél: havas eső és havazás is várható már

Még nincs itt a december, de már számíthatunk némi havazásra az előrejelzések szerint. A részleteket lent eláruljuk. Talán idén még a fehér karácsony is összejön? Egyébként már korábban megérkezett az első havazás az országba, erről korábbi cikkünkben írtunk.

eláruljuk a havazás részleteit / Fotó: Pexels

Ekkor és ezen a tájon érkezik a havazás

Péntek: Borult, párás idő lesz. Több hullámban érkezik DNy felől csapadék: sokfelé eső várható, de a Dunántúlon havas eső, a magasabban fekvő tájakon (főleg a Bakonyban) pedig havazás is lehet. 2 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz az enyhébb idő. Megerősödik az ÉNy-i szél.

Szombat: Borult marad az ég, és sokfelé várható további csapadék: a Dunántúlon, főleg délnyugaton, havazás, máshol havas eső, eső, zápor valószínű. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Bakonyban és a Mecsekben hófúvások lehetnek! 0 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap: Hajnalban több helyen hullhat a hó, majd csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék és ködfoltok képződnek. A szél gyengül és délután délnyugatira fordul. Reggel 0, délután +2 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Hétfő: Erősen felhős, párás, majd borult lesz az ég, de egyelőre csak kisebb csapadék fordulhat elő. A déli szél sokfelé lesz élénk. Reggel -2, délután +4 fok körül várható a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

„Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” – figyelmeztet dr. Pukoli Dániel.