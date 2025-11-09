Ebben nem lesz köszönet: esővel zárul a hét, utána pedig mínusz fokokkal keményít be az időjárás

Hivatalosan is elérkezett a téli kabátok ideje, ugyanis jövőhéten már megérkeznek a mínusz fokok. Mindeközben ezt a hetet az időjárás meglehetősen borongósan zárja.

Igazi télies fordulatot vesz az időjárás. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Borongósan zárja a hetet az időjárás

Vasárnap borongós időre készülhetünk, keleten gyenge esővel, míg délnyugaton délutántól már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. A hőmérséklet 11-13 fok körül alakul.

Hétfőn változó felhőzet mellett többfelé előbukkanhat a nap, de keleten még tartósabban borult, míg a Tiszántúlon csapadékos maradhat az idő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a maximumok 10-15 fok között várhatók.

Kedden ismét több lesz a felhő, kisebb eső, zápor főként az északkeleti vármegyékben fordulhat elő. A hajnal már fagyos lehet: -1 és +7 fok közötti minimumokra, napközben pedig 10-15 fokos csúcsokra számíthatunk - írta a Köpönyeg.