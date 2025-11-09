Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ebben nem lesz köszönet: esővel zárul a hét, utána pedig mínusz fokokkal keményít be az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 06:30
Az ősz most mutatja meg komorabb arcát, ugyanis a hét esővel zárul, a jövő héten viszont már a fagyok is kopogtatnak. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Hivatalosan is elérkezett a téli kabátok ideje, ugyanis jövőhéten már megérkeznek a mínusz fokok. Mindeközben ezt a hetet az időjárás meglehetősen borongósan zárja.

Borongósan zárja a hetet az időjárás

Vasárnap borongós időre készülhetünk, keleten gyenge esővel, míg délnyugaton délutántól már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. A hőmérséklet 11-13 fok körül alakul.

Hétfőn változó felhőzet mellett többfelé előbukkanhat a nap, de keleten még tartósabban borult, míg a Tiszántúlon csapadékos maradhat az idő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a maximumok 10-15 fok között várhatók.

Kedden ismét több lesz a felhő, kisebb eső, zápor főként az északkeleti vármegyékben fordulhat elő. A hajnal már fagyos lehet: -1 és +7 fok közötti minimumokra, napközben pedig 10-15 fokos csúcsokra számíthatunk - írta a Köpönyeg.

 

