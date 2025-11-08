Az időjárás megviccel minket: a hétvégi napsütés után jönnek a mínuszok

Szombaton, november 8-án borús, párás idő ígérkezik, szórványosan gyenge esővel vagy szitálással. Az időjárás alapvetően őszies lesz, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximumok továbbra is 14 fok körül maradnak.

Kezd igazi őszi időjárás kialakulni. Épp ideje, így novemberben... Fotó: Freepik.com

Az időjárás nem kímél minket, mínuszok is jönnek

Marad a borongós idő a hétvége második felében, vasárnap, november 9-én is, de a Dunántúlon délutánra már felszakadozhat a felhőzet, és néhol kisüthet a nap. Keleten továbbra is előfordulhat gyenge csapadék. A hőmérséklet 12–13 fok köré mérséklődik.

Hétfőn, november 10-én változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. A Tiszántúlon helyenként még előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között várható - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Változóan felhős időre van kilátás kedden, november 11-én, kisebb eső, zápor főként az északkeleti megyékben fordulhat elő. A minimum -1 és +7, a maximum 10–15 fok között alakul.