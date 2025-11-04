Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Legalább 7 hegymászó vesztette életét egy lavina miatt

hegymászó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 13:10
mentési akciólavina
Óriási mentőakciót indítottak meg a hatóságok, miután egy nagy csoportnyi hegymászót sodort el egy lavina. A jelentések szerint 8 embert élve mentettek ki, de legalább 7 holttestet még keresnek a több méternyi hó alatt.

Legalább 7 hegymászó, köztük 5 külföldi és 2 nepáli, halt meg, miután lavina sodorta el őket egy himalájai hegycsúcson Nepál északkeleti részén.

Lezúduló lavina sodort el több hegymászót is.
Lezúduló lavina sodort el több hegymászót is (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock

Több méter mélyen a hó alatt lehetnek a hegymászók holttestei a lavina miatt

Az eset helyi idő szerint hétfő reggel 9 órakor történt, a Dolakha körzetben található Yalung Ri-hegy alaptábora közelében.

A mentőalakulatok eddig két holttestet találtak meg, és továbbra is keresik az öt eltűnt mászót, akiket feltehetően eltemetett a hó. Összesen eddig 8 embert sikerült kimenteniük élve, akiket a fővárosba, Katmanduba szállították, ahol sérüléseiket kezelik.

Mindannyian egy csoport tagjai voltak, akik több mint egy órával a lavina előtt indultak útnak. A Seven Summit Treks elnöke, Mingma Sherpa elmondta, hogy az öt további elhunyt mászó valószínűleg 3-4,5 méterrel a hó alatt fekszik, így időbe fog telni mire ki tudják emelni a testüket. 

Az áldozatok között két olasz, egy kanadai, egy német, egy francia és két nepáli hegymászó van, utóbbiak vezetőként dolgoztak. A csoport eredetileg a közeli Dolma Khang csúcs megmászására készült, amely 6332 méter magas, és a 5630 méteres Yalung Ri-hegyet akklimatizációs mászásként tervezték be a fő expedíció előtt.

Az egyik sérült hegymászó elárulta, hogy többször is segítségért kiáltottak, de hiába. A mentési munkálatokat a rossz időjárás és a logisztikai nehézségek is nehezítették, ami miatt helikopterrel és gyalogosan is nehezen lehetett megközelíteni a helyszínt.

Továbbra is keresnek két másik hegymászót is

Mindemellett folytatódnak a két olasz hegymászó megmentésére tett kísérletek, akik a nyugat-nepáli Panbari-hegy megmászása közben tűntek el.

Stefano Farronato és Alessandro Caputo egy háromfős csoport tagjai voltak, amely a múlt héten három helyi vezetővel együtt rekedt a hegyen. A csoport harmadik tagját, akit a jelentések szerint a 65 éves Velter Perlinoként azonosítottak, azóta kimentették - írta a BBC.

 

