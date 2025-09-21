Rendkívüli bejelentés: durva meleget hoz az időjárás, erre készülj

A következő napokban még kiélvezhetjük a nyárias meleget, de a hét közepére már kellemetlenebb fordulatot hoz az időjárás. Az előrejelzések szerint hamarosan visszatér az eső!

A hét elején még kegyes lesz hozzánk az időjárás

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A következő napok időjárása

Vasárnap ragyogóan napos, száraz idő valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkülhet, de tovább melegszik az idő: 30 fok körüli hőségre számíthatunk.

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, pár fátyolfelhővel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Kedden eleinte marad a napos, nyárias idő, majd délutántól egyre több gomolyfelhő érkezik, és nyugat felől néhol már zápor, zivatar is kialakulhat. Kitart ugyanakkor a meleg: továbbra is 30 fok körüli hőség valószínű - írja a Köpönyeg.