Hozzá kell szoknunk a hideghez: Ilyen lesz az időjárás a hét elején

A hét elején olyan időjárás érkezik, amitől az ember óhatatlanul feljebb húzza a kabát gallérját: a levegőben benne van valami változás ígérete, de még nem tudni, pontosan merre billen az idő. Amit biztosan látni: hétfőn és kedden sem ússzuk meg szárazon.

Az időjárás már karácsonyra hangol minket.

Az időjárás egyre hidegebb

Hétfőn egész nap nyomasztóan borongós lesz az ég, és ahogy telnek az órák, egyre többfelé jelenik meg a csapadék. A déli órák után már kifejezetten sok helyen eleredhet az eső, miközben az Északi-középhegység magasabb pontjain a hideg továbbra is tartja magát, így ott inkább havazásra van esély. A reggel országos faggyal indul, délután viszont lassan, óvatosan enyhül az idő: nagyjából 0 és 7 fok között ingadoznak majd az értékek, helyenként gyenge szél kíséretében, ami még egy árnyalatnyit hűvösebbé teszi az érzetet.

Kedden aztán délnyugat felől újabb csapadékhullámok érkeznek. Ezek már kifejezetten összefüggő, tartós esőt hozhatnak, sokfelé eláztatva az országot. A levegő ugyanakkor enyhébb lesz, a hőmérséklet akár a +10 fokot is megközelítheti, főleg délután. A délnyugati szél több helyen élénkebbre vált, de viharos lökésekre nem kell számítani. Összességében egy szürke, esős, kora téli nap körvonalazódik, amelyben a hideg már nem olyan markáns, de a nedvesség annál inkább megnehezíti a kinti programokat, derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.