Esőfelhők és ködös reggelek: mutatjuk, milyen időjárás várható november első napjaiban!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 06:30
A napokban, bár megnövekszik a felhőzet, az eső nem lesz valószínű. Mutatjuk, milyen időjárás várható az elkövetkezendő néhány napban!
Az időjárás-előrejelzés szerint mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Ilyen időjárással veszi kezdetét a november / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak az esti órákban érkezhet. A maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.

 

Hétfőn reggel és délelőtt még előfordulhatnak záporok, majd felszakadozik a felhőzet, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délutánra 16–17 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

 

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, de eső nem lesz. Az északi szelet a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

 

