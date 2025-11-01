Esőfelhők és ködös reggelek: mutatjuk, milyen időjárás várható november első napjaiban!

Az időjárás-előrejelzés szerint mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Ilyen időjárással veszi kezdetét a november / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Mutatjuk, milyen időjárás váható a napokban!

Vasárnap a ködös reggelt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak az esti órákban érkezhet. A maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.

Hétfőn reggel és délelőtt még előfordulhatnak záporok, majd felszakadozik a felhőzet, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délutánra 16–17 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Kedden változóan felhős idő ígérkezik, de eső nem lesz. Az északi szelet a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul - írja a Köpönyeg.