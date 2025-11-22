Káprázatos látvány: fehér köpenyt öltött az ország – videó

Mint a Bors már beszámolt róla, szépen lassan beúszott hazánkba is az igazi tél, így már több helyen is hótakaró borítja a tájat.

A téli szezon első havazása Csongrád-Csanádban Fotó: Délmagyar

A hóesés híre pillanatok alatt bejárta a hazai internetet, érkezett már hójelentés mások mellett a Börzsönyből, a Kékestetőről, Sopronból vagy éppen Dobogókőről. A most pedig újabb felvételek futottak be, miután a Délmagyar arról számolt be, hogy ma reggel már az ország több területén havas tájra ébredhettek az emberek, köztük Borsod-Abaúj Zemplén megye lakói is.

A portál szerint szombat délutánra már Csongrád-Csanád vármegyében is megmutatta magát a hó. Először rövid ideig hullott, helyenként esővel keveredve, így mire a földre ért, szinte azonnal el is olvadt. A hó szerelmeseinek azonban nem kellett sokáig csüggedniük, ugyanis mindössze pár perccel később már fel is erősödött a havazás, így az alföldi városokban is tudták élvezni az első hóesést.

A BAMA pedig arról számolt be, hogy Pécsen is igazi téli hangulat köszöntött be a mai napon, miután sűrű pelyhekben havazott. Mint írják, a meteorológiai előrejelzések szerint ez a havazás nem tart sokáig, ezért érdemes még most kihasználni, hogy ilyen mesés látványt mutat a város.

A havas utcák és a Mecsek olyan látványt nyújtanak, amit kár lenne a négy fal közül nézni

- írja a portál.

A Kisalföld szerint pedig Pannonhalmán is beköszöntött havazás, amelyről a bámulatos videót is megosztottak: