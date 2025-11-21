Mesébe illő a látvány: hó borítja a Kékestetőt és Dobogókőt

A minap megérkezett az első hó hazánkba. A hírek szerint az ország magasabb pontjain több helyen is hófehérbe öltözött a táj: Dobogókőnél már több centis a hó, de a Kékestető is kifehéredett - írta meg a Magyar Nemzet.
Az időjárás-előrejelzés szerint a legtöbb hóra a hegyekben számíthatunk: ott akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Napközben a legtöbb helyen ugyan olvadni fog, este azonban érkezik a következő adag.
Szombatra virradóan is többfelé várható csapadék, keleten eső, nyugatabbra havas eső, hó, északon néhol fagyott eső, ónos eső sem kizárt. Napközben egy átmeneti szünettel délutántól ismét nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Keleten, délkeleten eső, máshol egyre inkább havas eső, havazás valószínű.
