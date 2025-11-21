Mesébe illő a látvány: hó borítja a Kékestetőt és Dobogókőt

A minap megérkezett az első hó hazánkba. A hírek szerint az ország magasabb pontjain több helyen is hófehérbe öltözött a táj: Dobogókőnél már több centis a hó, de a Kékestető is kifehéredett - írta meg a Magyar Nemzet.

Leesett az első hó hazánkban / Fotó: freeepik.com (Képünk illusztráció)

Megérkezett az első hó, a napokban pedig további havazásra számíthatunk

Az időjárás-előrejelzés szerint a legtöbb hóra a hegyekben számíthatunk: ott akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Napközben a legtöbb helyen ugyan olvadni fog, este azonban érkezik a következő adag.