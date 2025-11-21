Mesébe illő a látvány: hó borítja a Kékestetőt és Dobogókőt

Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
2025. november 21.
Az ország több magasabb pontja is hófehérbe öltözött. A hírek szerint Dobogókőnél már több centis a hó.
Bors
A minap megérkezett az első hó hazánkba. A hírek szerint az ország magasabb pontjain több helyen is hófehérbe öltözött a táj: Dobogókőnél már több centis a hó, de a Kékestető is kifehéredett - írta meg a Magyar Nemzet.

Closeup shot of a male holding snow in his palms with a blurred background, hó, havazás, hideg
Leesett az első hó hazánkban / Fotó: freeepik.com (Képünk illusztráció)

Megérkezett az első hó, a napokban pedig további havazásra számíthatunk

Az időjárás-előrejelzés szerint a legtöbb hóra a hegyekben számíthatunk: ott akár 10-15 centis friss hóréteg is kialakulhat. Napközben a legtöbb helyen ugyan olvadni fog, este azonban érkezik a következő adag. 

Szombatra virradóan is többfelé várható csapadék, keleten eső, nyugatabbra havas eső, hó, északon néhol fagyott eső, ónos eső sem kizárt. Napközben egy átmeneti szünettel délutántól ismét nagyobb területen számíthatunk csapadékra. Keleten, délkeleten eső, máshol egyre inkább havas eső, havazás valószínű.

 

 

