Ezért gyászol a nemzet november 4-én – megrázó képek az '56-os forradalom leveréséről

nemzet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 12:50
forradalomBudapestszabadságharc
November 4. az emlékezés és a gyász napja minden magyar számára. Országunk történelmének egyik legsötétebb napja ez, amikor a bevonuló és hatalmas túlerőben levő szovjet csapatok vérbe fojtották az október 23-i forradalmat. Az akkori hősökre emlékezik és a hősi halottak miatt gyászol a nemzet november 4-én.
GUY
Hiába ígérte meg anno a szovjet vezetés az '56-os forradalom kirobbanása után, hogy csapataik elhagyják Magyarországot – ez akkor nem történt meg. Sőt: még több katona jött Magyarországra, hogy erőből és csírájában fojtsák el az 56-os hősök heroikus küzdelmét a szabad, ám teljesen magára maradt Magyarországért. November 4-én ugyan tényleg gyászol a nemzet emiatt, ám az emlékezés perceiben sem szabad elfelejteni, hogy a magyarok ott és akkor ismét kitettek magukért.

gyászol a nemzet
Hőseire emlékszik és miattuk gyászol a nemzet november 4-én, miután 1956-ban ezen a napon verte le a magyar szabadságharcot a Budapestre nagy erőkkel bevonuló szovjet hadsereg
 Fotó: Fortepan  FortepanAlbum079

Emiatt gyászol a nemzet november 4-én

Az ’56-os forradalom október 23-i kirobbanását követő szabadságharc történelmi léptékkel mérve tiszavirág életűnek bizonyult, miután hazánk hiába várta a nyugati világ segítségét. 

A sorsukra hagyott pesti srácok ellen már október 31-én elindították a szovjet hadsereg tankjait, amelyek november 4-én lépték át a magyar határt és kezdték meg a katonai inváziót – hadüzenet nélkül.

Ám hiába volt óriási létszám- és erőfölényben a szovjet hadsereg, csak többnapos utcai harc során tudták felszámolni az ellenállást 

  • a Széna térnél, 
  • a Corvin-közben, 
  • Óbudán, 
  • Kőbányán, illetve 
  • a VIII. és a IX. kerület több pontján, 
  • végül pedig Csepelen is, november 11-én. 

Az esélyek dacára a forradalom az utolsó leheletéig küzdött – nem kevés borsot törve ezzel a szovjet hadsereg orra alá. Mindezek után 

Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét. 

Azóta engedjük ezen a napon félárbócra a nemzeti lobogót. Azokra az ismert és névtelen magyar hősökre emlékezünk meg a mai napon a Terror Háza Múzeum Hősök falánál és a Rákoskeresztúri Újköztemető 300-as parcellájánál, akik utolsó csepp vérükig küzdöttek a hazáért egy olyan harcban, amit nem nyerhettek meg és amelyben senki segítségére sem számíthattak.

Dicsőség a legyőzötteknek!

A képre kattintva galéria nyílik a szabadságharc leverésének idején készült felvételekből.

Galéria: Gyászol a nemzet november 4-én
1/17
A fővárosi ellenállók és a szovjet hadsereg közötti összecsapások november 4-én a fővárosban 135 áldozatot követeltek.

 

