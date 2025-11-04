Ezért gyászol a nemzet november 4-én – megrázó képek az '56-os forradalom leveréséről

Hiába ígérte meg anno a szovjet vezetés az '56-os forradalom kirobbanása után, hogy csapataik elhagyják Magyarországot – ez akkor nem történt meg. Sőt: még több katona jött Magyarországra, hogy erőből és csírájában fojtsák el az 56-os hősök heroikus küzdelmét a szabad, ám teljesen magára maradt Magyarországért. November 4-én ugyan tényleg gyászol a nemzet emiatt, ám az emlékezés perceiben sem szabad elfelejteni, hogy a magyarok ott és akkor ismét kitettek magukért.

Hőseire emlékszik és miattuk gyászol a nemzet november 4-én, miután 1956-ban ezen a napon verte le a magyar szabadságharcot a Budapestre nagy erőkkel bevonuló szovjet hadsereg

Fotó: Fortepan FortepanAlbum079

Emiatt gyászol a nemzet november 4-én

Az ’56-os forradalom október 23-i kirobbanását követő szabadságharc történelmi léptékkel mérve tiszavirág életűnek bizonyult, miután hazánk hiába várta a nyugati világ segítségét.

A sorsukra hagyott pesti srácok ellen már október 31-én elindították a szovjet hadsereg tankjait, amelyek november 4-én lépték át a magyar határt és kezdték meg a katonai inváziót – hadüzenet nélkül.

Ám hiába volt óriási létszám- és erőfölényben a szovjet hadsereg, csak többnapos utcai harc során tudták felszámolni az ellenállást

a Széna térnél,

a Corvin-közben,

Óbudán,

Kőbányán, illetve

a VIII. és a IX. kerület több pontján,

végül pedig Csepelen is, november 11-én.

Az esélyek dacára a forradalom az utolsó leheletéig küzdött – nem kevés borsot törve ezzel a szovjet hadsereg orra alá. Mindezek után

Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét.

Azóta engedjük ezen a napon félárbócra a nemzeti lobogót. Azokra az ismert és névtelen magyar hősökre emlékezünk meg a mai napon a Terror Háza Múzeum Hősök falánál és a Rákoskeresztúri Újköztemető 300-as parcellájánál, akik utolsó csepp vérükig küzdöttek a hazáért egy olyan harcban, amit nem nyerhettek meg és amelyben senki segítségére sem számíthattak.

Dicsőség a legyőzötteknek!

A képre kattintva galéria nyílik a szabadságharc leverésének idején készült felvételekből.