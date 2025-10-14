Retró kincseket rejt az elhagyatott Fejér vármegyei ház - Galéria!

Rejtélyes épületre bukkant egy magyar urbexes. Egy Fejér vármegyei család tűnt el a fák rejtekében megbújó otthonából. A házban retró kincseket hagytak hátra.
A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a mesebeli kastély. Most egy Fejér vármegyei házban járt.
A házból mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, rengeteg használati tárgyat és retró kincset hagytak hátra. Játék gőzmozdony pihen a szekrényen, különleges gombok vannak egy varródobozban, érdekes könyvek sorakoznak a polcokon, de még egy játékbaba is várja a jobb sorsát.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
