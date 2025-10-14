Retró kincseket rejt az elhagyatott Fejér vármegyei ház - Galéria!

Rejtélyes épületre bukkant egy magyar urbexes. Egy Fejér vármegyei család tűnt el a fák rejtekében megbújó otthonából. A házban retró kincseket hagytak hátra.

A Fejér vármegyei házban mindent hátrahagytak Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a mesebeli kastély. Most egy Fejér vármegyei házban járt.

A házból mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, rengeteg használati tárgyat és retró kincset hagytak hátra. Játék gőzmozdony pihen a szekrényen, különleges gombok vannak egy varródobozban, érdekes könyvek sorakoznak a polcokon, de még egy játékbaba is várja a jobb sorsát.

Nézz be te is a Fejér vármegyei házba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: