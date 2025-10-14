Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Retró kincseket rejt az elhagyatott Fejér vármegyei ház - Galéria!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 11:30 / FRISSÍTÉS: 2025. október 14. 11:57
A Felfedező – Elhagyott helyek Magyarországház
Nyomtalanul tűnt el egy Fejér vármegyei család. Az elhagyatott házban mindent hátrahagytak.
Rejtélyes épületre bukkant egy magyar urbexes. Egy Fejér vármegyei család tűnt el a fák rejtekében megbújó otthonából. A házban retró kincseket hagytak hátra.

ház
A Fejér vármegyei házban mindent hátrahagytak Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű híres urbexes több mint tíz éve kutatja Magyarország elhagyatott helyeit, de szívesen megy külföldre is. Az eltelt évek alatt rengeteg helyet mutatott be. Nagy sikert aratott például a titokzatos, magyar család elhagyatott otthona, a földalatti, titkos óvóhely rejtélye, vagy a mesebeli kastély. Most egy Fejér vármegyei házban járt.

A házból mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, rengeteg használati tárgyat és retró kincset hagytak hátra. Játék gőzmozdony pihen a szekrényen, különleges gombok vannak egy varródobozban, érdekes könyvek sorakoznak a polcokon, de még egy játékbaba is várja a jobb sorsát.

Nézz be te is a Fejér vármegyei házba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Galéria: Nem hiszed el, hogy miket rejtett a Fejér vármegyei ház
Fotó: A Felfedező-urbexes
1/19
Nem hiszed el, hogy miket rejtett a Fejér vármegyei ház

 

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.

 

