Megjött az első hó! Sopronban holnap már szánkózni lehet – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 20:37
Videóra vették az év első havazását. Holnapra akár az egész ország fehérbe borulhat.
Elkezdett lehullani az első hó Sopronban, és a számítások szerint szombat reggelig fehérbe borulhatnak az utak is.

Sopronba megérkezett az első hó
Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Bár egyelőre nem túl heves a havazás, Fenyőfőn, a Bakonyban, valamint több bakonyalji faluban, például Bakonyszentlászlón és Romándon, már megjelentek az első hópelyhek.

A havazás miatt a katasztrófavédelem figyelmeztetést adott ki a közlekedőknek, a hétvégén ugyanis akár 10–15 centiméter hó is összegyűlhet a magasabb térszíneken.

Pannonhalma és Ravazd térségében 1–4 centiméter havat jósolnak, Mosonmagyaróvár azonban ezúttal sajnos kimaradhat a téli ízelítőből.

A HungaroMet erős széllökések miatt Győr-Moson-Sopron megyére figyelmeztetést adott ki: akár 70 km/órás szél is előfordulhat, ami rontja az út és látási viszonyokat. A meteorológusok helyenként megélénkülő, sőt időnként viharos széllökésekre számítanak a hétvégén.

A gyorsforgalmi, valamint a fő és mellékutak burkolata többnyire vizes, nedves. A látási viszonyok általában jók, ugyanakkor helyenként párássá válhat a levegő. A hatóságok azt javasolják, hogy a havas, jeges utakon mindenki fokozott óvatossággal közlekedjen - írja a KISALFÖLD.

Videón az idei első hó:

 

