Hólepel borult az országra: ez még csak a kezdet - videók

Ahogy azt a Bors is megírta, csütörtökön fehérbe öltözött a Börzsöny. Azóta már az ország számos pontján hullott a hó, Veszprém, Vas vármegye sem maradt ki a jóból. A havazás folytatódik a hétvégén is.

Havazás az országban: Ajkán is lehullott a hó -Fotó: VEOL

A Bakonyban 2–3 centiméteres hóréteg borította be a magasabban fekvő területeket. Jelenleg a megye alacsonyabban fekvő területein eső vagy havas eső esik, így Veszprémben is, de további havazás is várható az elkövetkező napokban.

Havazás a Börzsönyben

Havazás Kőszegen, havas eső hull Szombathelyen

A HungaroMet előrejelzésében arról tájékoztat, hogy döntően borult lesz az ég. Sokfelé, több hullámban - főként hazánk keleti kétharmadán - várható csapadék: a Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban, majd késő délutántól, estétől nyugat felől síkvidéken is egyre többfelé havas esőre, havazásra van kilátás. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző (ahol kialakul).

Szombathelyen havas esővel indult a péntek, ami jelenleg is megfigyelhető állapot a vármegyeszékhelyen és térségében. Kőszegre viszont megérkezett az idei tél első havazása, mindez a Kőszegi Időjárás Előrejelzés videójában remekül látszódik.

Vasvárra is megérkezett a tél, ott is hullott a hó a gyerekek nagy örömére.

Hóval takarózik a Mátra

A Mátrában már október végén lehullott az idei első hó, akkor jelentek meg az első pelyhek a Kékestetőn. A télies idő gyorsan vissza is tért, hiszen ma reggel ismét friss hó borította be a hegytetőt.

Fotó: HEOL

A kékestetői webkamera felvételeinek tanúsága szerint vékony, mégis látványos hótakaró borítja a Mátrát. A behavazott fák, a deres tetők és a zúzmarás pihenőhelyek decemberi hangulatot varázsoltak a hegyre.

A kékestetői hóról itt nézhetsz meg képgalériát.

Dobogókő is mesevilággá változott

Az ország egyik legszebb részén is leesett az első hó és ha az előrejelzések beigazolódnak, friss csapadék is érkezik, így meg is marad a hótakaró.

Oroszlányban is nagy pelyhekben hullik a hó.