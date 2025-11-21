Hólepel borult az országra: ez még csak a kezdet - videók

Ahogy azt a Bors is megírta, csütörtökön fehérbe öltözött a Börzsöny. Azóta már az ország számos pontján hullott a hó, Veszprém, Vas vármegye sem maradt ki a jóból. A havazás folytatódik a hétvégén is.
A Bakonyban 2–3 centiméteres hóréteg borította be a magasabban fekvő területeket. Jelenleg a megye alacsonyabban fekvő területein eső vagy havas eső esik, így Veszprémben is, de további havazás is várható az elkövetkező napokban.
A HungaroMet előrejelzésében arról tájékoztat, hogy döntően borult lesz az ég. Sokfelé, több hullámban - főként hazánk keleti kétharmadán - várható csapadék: a Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban, majd késő délutántól, estétől nyugat felől síkvidéken is egyre többfelé havas esőre, havazásra van kilátás. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző (ahol kialakul).
Szombathelyen havas esővel indult a péntek, ami jelenleg is megfigyelhető állapot a vármegyeszékhelyen és térségében. Kőszegre viszont megérkezett az idei tél első havazása, mindez a Kőszegi Időjárás Előrejelzés videójában remekül látszódik.
Vasvárra is megérkezett a tél, ott is hullott a hó a gyerekek nagy örömére.
A Mátrában már október végén lehullott az idei első hó, akkor jelentek meg az első pelyhek a Kékestetőn. A télies idő gyorsan vissza is tért, hiszen ma reggel ismét friss hó borította be a hegytetőt.
A kékestetői webkamera felvételeinek tanúsága szerint vékony, mégis látványos hótakaró borítja a Mátrát. A behavazott fák, a deres tetők és a zúzmarás pihenőhelyek decemberi hangulatot varázsoltak a hegyre.
A kékestetői hóról itt nézhetsz meg képgalériát.
Az ország egyik legszebb részén is leesett az első hó és ha az előrejelzések beigazolódnak, friss csapadék is érkezik, így meg is marad a hótakaró.
Oroszlányban is nagy pelyhekben hullik a hó.
