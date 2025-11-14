Friss fejlemények érkeztek a tömeges ételmérgezés ügyében

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt héten 80 gyermeket vittek kórházba, jellemzően iskolai rosszullét gyanújával: az érintettek intézményi menzájáról származó ételmintáit a megfelelő laborokban vizsgálják, az eredményeket pedig nyilvánosságra fogják hozni. Úgy tűnik, nagyobb baj szerencsére nem történt, mert mint Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója elmondta, az intézménybe került valamennyi óvodás és iskolás lurkó hazamehetett - írja az Infostart.
A gyerekek jelentős része hányással, hasmenéssel került be, többen kiszáradt állapotban. Volt, akit nagyon hamar haza lehetett engedni, volt, aki egy-két nap után mehetett csak, miután rendesen feltöltöttük infúzióval, és megszűntek a tünetek
– részletezte.
Tekintettel arra, hogy ez egyetlen kerületnek az óvodás, iskolás gyermekeit érintette, és az egész terület egy szolgáltatótól kap ételt, nagy valószínűséggel az étellel összefüggő fertőzés, az intézmények viszont különállók, tehát nem vihették át egymásba a fertőzést
– tisztázta.
A vizsgálatokra visszatérve elmondta, most toxinok vagy valamilyen egyéb kórokozók kimutatásán dolgoznak a szakemberek.
A baktériumok egy része toxint is képez, entero-, tehát bélben működő toxinokat, és ezek bejuthatnak elég nagy mennyiségben az ételekkel. Ezek önmagukban már nagyon nagy problémát okoznak, de az is problémát okozhat, ha valamilyen kórokozó kerül az étellel a betegbe, és ott aztán elszaporodik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.