Friss fejlemények érkeztek a tömeges ételmérgezés ügyében

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt héten 80 gyermeket vittek kórházba, jellemzően iskolai rosszullét gyanújával: az érintettek intézményi menzájáról származó ételmintáit a megfelelő laborokban vizsgálják, az eredményeket pedig nyilvánosságra fogják hozni. Úgy tűnik, nagyobb baj szerencsére nem történt, mert mint Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója elmondta, az intézménybe került valamennyi óvodás és iskolás lurkó hazamehetett - írja az Infostart.

Friss hírek jöttek, a tömeges ételmérgezésről / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A gyerekek jelentős része hányással, hasmenéssel került be, többen kiszáradt állapotban. Volt, akit nagyon hamar haza lehetett engedni, volt, aki egy-két nap után mehetett csak, miután rendesen feltöltöttük infúzióval, és megszűntek a tünetek

– részletezte.

Az ételmérgezésnek egyelőre csak a gyanúja tény, a begyűjtött ételminták bevizsgálása ugyanis még zajlik az NNGYK laborjaiban, és a Nébih is vizsgálja a helyzetet.

Tekintettel arra, hogy ez egyetlen kerületnek az óvodás, iskolás gyermekeit érintette, és az egész terület egy szolgáltatótól kap ételt, nagy valószínűséggel az étellel összefüggő fertőzés, az intézmények viszont különállók, tehát nem vihették át egymásba a fertőzést

– tisztázta.

A vizsgálatokra visszatérve elmondta, most toxinok vagy valamilyen egyéb kórokozók kimutatásán dolgoznak a szakemberek.