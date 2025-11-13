„Mi jöhet még?” – kérdezik a szülők, a Nébih hamarosan tájékoztatást ígér a tömeges megbetegedésekkel kapcsolatban

A menzás ételmérgezés gyanújának hírére aggodalomhullám söpört végig a magyar szülők körében. Amikor az első, budapesti megbetegedésekről kiderült, hogy tömegesek lehetnek, elárasztották a közösségi oldalakat az aggódó kommentek. Majd, amikor a veresegyházi, aztán legutóbb az egri esetekről érkeztek hírek, az anyukák országszerte aggódni kezdtek, attól félve, hogy a következő rosszullétek a saját gyerekeiket is érinthetik. A Nébih azt ígérte, hamarosan meglesznek a laboreredmények és kiderül, pontosan mi okozta a megbetegedéseket és van-e összefüggés az esetek között. A szülők és az érintett intézmények feszülten várják az eredményeket.
A hatóság közlése szerint minden szükséges mintát begyűjtöttek és a vizsgálat a végső fázisban van.
Mint azt a Bors megírta, november elején Budapesten egy fővárosi kerület óvodáiban és iskoláiban közel 600 ember betegedett meg étkezés után. Közülük 47 gyermek került kórházba. A Heim Pál gyermekkórház ma közölte: minden kis betegüket hazaengedhették már, állapotuk kielégítő. Az érintett intézmények ugyanattól a közétkeztetőtől kapták az ételt, ami felvetette az ételmérgezés lehetőségét.
A Nébih szakemberei azonnal kiemelt vizsgálatot indítottak: mintákat vettek a készételekről, a felhasznált alapanyagokról, a konyhai felszínekről és a székletmintákból. Egy konyha működését felfüggesztették és mindenütt fertőtlenítést rendeltek el. Bár a szalmonella-fertőzés lehetőségét már kizárták, a vizsgálat még folyamatban van.
Veresegyház iskoláiban is hasonló tünetek jelentkeztek: hányás, hasmenés, hasi görcsök. A helyi önkormányzat szerint nem egyértelmű, hogy a menzaétel fogyasztása okozta a megbetegedést, így a vírusfertőzés lehetőségét sem zárják ki. A gyerekeket ellátó orvosok a történtek után bejelentést tettek a NÉBIH-nél, ezután az érintett ételekből mintát vettek. A megbetegedést, ami erős hányással és hasmenéssel járt, a feltételezések szerint egy tojásos étel is okozhatta. Habár azt még mindig nem lehet tudni pontosan, mi okozta a rosszulléteket, a szalmonella-fertőzést itt is kizárták a szakemberek.
A csütörtöki és pénteki ételek mintáit a NÉBIH laboratóriuma bevizsgálja, az eredmények megérkezéséig a szolgáltatóval együttműködve vizsgáljuk az esetet. Más intézményekből és fogyasztóktól nem érkezett panasz az adott napok menüjével kapcsolatban, de természetesen minden bejelentést komolyan veszünk, kiemelten fontos számunkra a gyermekek biztonságos étkezése
– olvasható Veresegyház város hivatalos honlapján.
A kommentek között rengeteg érintett szülő számolt be hasonló betegségről, ahol a tünetek azonosak vagy teljesen megegyezőek voltak. Többen fejezték ki az aggodalmukat és izgatottan várják a vizsgálatok eredményeit.
Ezek az esetek a múlt héten történtek. Most pedig Egerben is kísértetiesen hasonló tünetekről számoltak be. Egerben is egy óvoda érintett, több gyermeknél jelentkeztek a panaszok. Bár a hatóságok még vizsgálják a történteket, az ételmérgezés lehetőségét nem zárták ki.
Először csak azt mondta, fáj a hasa, aztán perceken belül hányt
– írta egy budapesti anyuka a Facebookon. Más szülők arról számoltak be, hogy a gyerekek
egész éjjel hánytak, semmit nem tudtak bent tartani.
Volt, aki azt írta, a kisfia
összeesett a fürdőben, annyira legyengült.
Többen mesélték, hogy a kórházban infúzióra kötötték a gyerekeket, és vér- meg székletmintát is vettek tőlük, hogy kiderüljön, mi okozhatta a rosszullétet. Egy anyuka azt írta:
A lányom csütörtökön hányt először, utána háromszor egymás után, és még aznap este kórházban voltunk.
Másoknál a tünetek csak másnap jelentkeztek, ugyancsak hányás, hasmenés, hidegrázás, gyengeség, szédülés. A szülők közösségi csoportjaiban tucatjával bukkannak fel hasonló beszámolók: gyerekek, akik délután még vidáman játszottak, estére kiszáradva, infúzióval feküdtek a kórházi ágyon.
Ilyet még nem láttam, mintha valami járvány söpört volna végig az oviban
– írta egy másik kommentelő, aki szerint a fél csoportot érintette a rosszullét.
A tünetek hirtelen és brutálisan jelentkeznek:
Mi jöhet még?
A szakértők sok folyadékot, kímélő étrendet, ágynyugalmat és a közösségtől való távol maradást javasolják. A Nébih azt ígérte: hamarosan tájékoztatást ad az eredméynekről és végre kiderül, mi okozhatta a járványszerű, tömeges rosszullétet.
