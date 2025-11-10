Tömeges ételmérgezés: közel kétszer annyi gyerek került kórházba, mint amiről az első hírek szóltak

Péntek reggel Budapest XIII. kerületében több óvoda és iskola súlyos, tömeges ételmérgezés középpontjában találta magát. Az első hírek szerint 470 gyermek kapott menzás ételmérgezést, a tünetek pedig 47-nél voltak olyan súlyosak, hogy kórházba kellett őket vinni. Óriási volt a pánik, nem véletlen: ez pont az a fajta betegség, amire gyakorlatilag nincs kezelés. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel érkeztek a gyerekek. A Heim Pál kommunikációs vezetője pénteken a Borsnak elárulta: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vizsgálatot indított. Hozzátette: "a gyermekkórházak zökkenőmentesen fogadják és látják el a beérkezett gyerekeket. Folyamatosan érkeznek az 1 és 14 év közötti újabb betegek. A kórház dolgozói kikérdezték a gyerekeket, hogy mit ettek, a tojáslevest mindenki mondta, egy tojás alapanyag lehet a probléma ami többféle ételbe is belekerülhetett" - nyilatkozta Mogyorósi Zsuzsanna.

Rengeteg gyerek került kórházba a menzás tömeges ételmérgezés után

Tömeges ételmérgezés: nyolcan még mindig kórházban

A legfrissebb információk szerint még a hétvégén is kerültek kórházba gyerekek ételmérgezéses tünetekkel, így összesen 80-ra tehető azok száma, akik kórházi ellátásra szorultak. Szerencsére a többség azóta hazamehetett, már csak nyolc gyermek van kórházban, a többieket hazaengedték. Még mindig nem tudni, pontosan mi okozta a bajt, de a szalmonella-fertőzést kizárták. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója mindenkit megnyugtatott: súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye.