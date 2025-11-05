Most érkezett: elhunyt Somlyódy László

Nyolcvankét éves korában elhunyt Somlyódy László Széchenyi-díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, volt osztályelnöke - közölte az MTA szerdán az MTI-vel.

Elhunyt Somlyódy László / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászhír érkezett, elhunyt Somlyódy László

A közlemény szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának korábbi dékánhelyettesét, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékénekének volt tanszékvezetőjét, professor emeritusát kedden érte a halál.

Somlyódy László 1943. szeptember 30-án született Kecskeméten. 1962-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának áramlástechnika szakán, ahol 1967-ben szerzett gépészmérnöki diplomát. Ezt követően a Szellőzőműveknél dolgozott fejlesztőmérnökként, miközben 1967 és 1970 között félállásban az MTA Áramlástechnikai Munkaközösségének kutatója is volt. 1972-ben a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézethez (VITUKI) került, ahol tudományos munkatársként kezdte pályáját, majd főmunkatársként és tudományos tanácsadóként folytatta.

1983-1984-ben a VITUKI Vízépítési Intézetének igazgatóhelyettese, 1985 és 1989 között pedig a Vízminőség-védelmi Intézet igazgatója volt. 1990-ben a VITUKI főigazgatójává nevezték ki, ezt a tisztséget egy évig töltötte be, majd kutatóprofesszorként folytatta munkáját 1994-es távozásáig.

Fő kutatási területei közé tartozott az áramlástan, a szennyezőanyagok elkeveredési folyamatai felszíni vizekben, valamint a folyók és tavak vízminőségének szabályozása. A vízminőségi szabályozás területén vízminőségi modelleket és költséghatékonysági stratégiákat dolgozott ki, elsősorban kelet-közép-európai vizekre és vízgyűjtőkre. Foglalkozott továbbá a tavak eutrofizációjának szabályozásával, valamint matematikai modellek és rendszerelemzési módszerek alkalmazásával az áramlástan és vízminőség-szabályozás területén.

Több mint 160 tudományos publikáció, köztük 11 könyv szerzője vagy társszerzője volt. Művei magyar és angol nyelven jelentek meg. Szakmai-tudományos ars poeticáját a Felszíni vizek minősége - Modellezés és szabályozás című önéletrajzi könyvében foglalta össze az utókornak egyedülállóan magas színvonalon - írták a közleményben.